Abuzul împotriva salariaților transferați de la Cariera Lupoaia a fost cimentat! Lucrătorii dau în judecată CEO

Grupul de salariați ai Carierei Rosiuța, transferat brusc și la foc automat la Cariera Lupoaia a încercat să oprească acest abuz care nu are o motivație reală, dar conducerea unității miniere, a EMC Motru, nu a vrut să dea înapoi. Reamintim că salariații transferați la cariera Lupoaia, unitate cu o durată de viață redusă, sunt cei care au refuzat să răspundă unor comenzi de lucrări gratuite, venite de la șefi și de la liderul sindicatului majoritar. Salariații în cauză au anunțat că lucrurile nu vor rămâne așa, ei vrând să dea în judecată compania pentru acest transfer abuziv.

Totul a debutat când cei șase salariați, care sunt acum transferați la Lupoaia, au fost chemați joi, între orele 12.30 și 13.00, de către unul din inginerii adjuncți ai Secției Mecanice din Carierei Rosiuța pentru a merge la sectorul mecanic pentru niște lămuriri. ,,Ajunși acolo am primit înștiințarea ca, din data de 03.03.2023, adică a doua zi de la înmânarea acelor dispoziții, trebuie să fim transferați într-o altă unitate din cadrul UMC. Mai precis, în Lupoaia. Noi, auzind asta, revoltați, am început să dăm telefoane la director, la șeful de sector însă toți dădeau vina unii pe ceilalți. Unul că nu știe nimic, altul că nu el, sau ni se dădea sfatul să respectăm ordinul”, a explicat unul dintre angajați.

,,A doua zi am ajuns la unitatea Rosiuța unde ne-am întâlnit cu directorul David Constantin, de la EMC. Acesta, la rândul lui, a semnat și a susținut acest abuz. Și toți ceilalți, în frunte cu adjunctul Ardeiu Răzvan și cu Caragea Mihai, au semnate pe transferurile noastre. Ne-au umilit. Dar scopul nu a fost acesta, ci încercarea lor să ascundă tot felul de infracțiuni care au loc la Secția Mecanică, de la furt de motorină, la furt de fier vechi”, a completat angajatul. Lucrătorii transferați vor siguranța că dacă Lupoaia se va închide, ei vor fi mutați la loc, la Rosiuța. Numai că astfel de garanții nu li s-au oferit. ,,Ne vrem dreptul, suntem oameni cu vechime de 20, 25 de ani de muncă. Cel mai tânăr dintre noi a fost angajat cu doi ani în urmă iar cel mai vechi angajat are 25-26 de ani vechime. Nu este problema că noi nu vrem să lucrăm la o altă carieră, ci faptul că Lupoaia apare în planul de restructurare și va fi închisă”, a completat un alt salariat dintre cei transferați. ,,Noi, ce vom face dacă se închide Lupoaia? Vom pleca și noi acasă? Ne vrem locurile de muncă înapoi și vrem să fim despăgubiți pentru abuzuri și stresul de la locul de muncă pe care îl avem zilnic. Nu vrem să mai ținem pe nimeni în spate și să muncim pentru alții”, a mai spus un alt transferat abuziv.

A.S.