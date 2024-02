Zeci de foști salariați ai CEO au protestat pentru a le fi respectate drepturile! Lider: Plaveti nu e pe moșia lui!

Federația Națională a Muncii a organizat protestele de ieri, la care au participat zeci de persoane. Foști salariați din minerit și energie, dar și angajați care se află în prag de pensionare, au protestat în fața Casei de Pensii Gorj și la sediul CEO, pentru că, și în prezent, sunt nevoiți să suporte abuzurile funcționarilor de la stat și de la Complexul Energetic Oltenia.

Au fost numeroase cazurile în care Casa de Pensii Gorj a dat decizii de pensionare în mod greșit, sau și-a anulat propriile decizii, iar oamenii s-au trezit și fără pensie și fără salariul de la CEO, ajung să trăiască adevărate drame. În plus, atât CEO cât și instituția menționată încalcă voit legile 197/2021 și 74/2022, existând mii de dosare în instanțele de judecată ale celor asupra cărora s-au făcut aceste abuzuri.

Atât CE Oltenia cât și casele de pensii pierd procesele deschise de oamenii din minerit și energie, în acest fel prejudiciind bugetul statului prin daunele pe care trebuie să le plătească salariaților pe care i-au păgubit.

Din păcate, liderii FNM nu au reușit să vorbească cu conducerea Casei de Pensii Gorj: ,,Doamna director a casei de pensii nu era acolo. Ne-au trimis un jurist. Ce să facem cu dumnealui?

Plaveti (șeful Directoratului CEO) ne-a chemat la el, în timpul protestului din fața CEO, dar a cerut ca numai doi oameni, adică eu și Nicu Bunoaica să mergem să stăm de vorbă. Eu i-am spus că o delegație este formată din cinci reprezentanți, nu din doi, așa că nu am dorit să stăm de vorbă cu acesta. Nu dictează dumnealui, Plaveti nu e pe moșia lui. Noi vom continua protestele, până când vor înțelege că trebuie să respecte aplice legea”, a declarat președintele Federației Naționale a Muncii, Constantin Crețan.

La protest a participat și un salariat căruia casa de pensii i-a anulat decizia de pensionare, la opt luni după ce fusese pensionat, cerând să dea înapoi și indemnizațiile primite. Este vorba despre Eugen Pîrvu, cu 40 de ani vechime la Termocentrala Rovinari.

,,Acum sunt un om al nimănui. M-au îmbolnăvit de inimă. Aștept decizia instanței, nu am niciun venit”, a declarat acesta. Mai mult, șefii CEO au încercat să-l treacă în concediu fără plată, fapt pe care acesta nu l-a acceptat, considerând că este o bătaie de joc ceea ce fac funcționarii companiei și ai casei de pensii. Și în acest caz, CEO și instituția publică vor trebui să plătească daune consistente, în situația în care magistrații vor constata abuzurile care i s-au făcut.

M.C.H.