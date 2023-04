Viscol și ninsori la Rânca!

Iarna s-a întors în forță în zona montană a județului, la Rânca ningând ieri abundent, zăpada proaspăt așternută fiind spulberată de vântul care a suflat cu putere aici. Ca și cum nu s-ar apropia Paștele, ci Crăciunul, porțiunea de drum din Transalpina care asigură accesul în stațiune dinspre Novaci a fost acoperită cu un strat proaspăt de omăt. A nins cel puțin 15 centimetri, dar acolo unde a fost viscol, stratul de pe marginea drumului depășește și o jumătate de metru.

Ca să facă față noilor intemperii, produse pe fondul unui cod portocaliu de ninsori abundente, drumarii au trebuit să folosească inclusiv utilaje pe care le băgaseră în revizie după intervențiile din timpul iernii. „Așa cum au anunțat meteorologii, iarna s-a întors la munte. Avem o zonă cu viscol foarte puternic mai ales în zona de creastă. Este vizibilitate scăzută la rafală, aproape de zero. Am intervenit cu 4 utilaje, deși inițial aveam două pregătite pentru situația de pe DN 67C. Am fost nevoiți să suplimentăm numărul utilajelor din cauza condițiilor meteo. Am scos inclusiv autofrezele din garaj. Le pregătisem pentru revizia de după intervențiile din timpul iernii, dar acum le-am scos din nou și le folosim pentru a curăța carosabilul. Cu această ocazie facem apel la conducătorii auto să nu vină în zonele montane dacă nu au autovehiculele pregătite corespunzător pentru iarnă. Mulți dintre șoferi deja au trecut la anvelopele de vară și pentru ei facem acest apel să nu vină pe sectoarele de drum pe care ninge pentru că se expun la un real pericol”, a precizat Cristi Tudor, reprezentant al Direcției Regionale de Drumuri și Poduri Craiova.

În ciuda eforturilor depuse de drumari, în zonele viscolite drumul a rămas acoperit cu zăpadă, dar mașinile cu tracțiune integrală nu au avut probleme cu deplasarea. Ninsoarea abundentă a adus zăpadă proaspătă și pe pârtiile din stațiune, nu doar pe drumuri. Cabanierii spun că cel puțin până la Paști se va putea schia fără probleme, reprezentantul acestora, Constantin Pănescu, vorbind chiar de o prelungire a sezonului de schi până spre 1 Mai. „Rânca nu se dezminte nici aprilie și nici în mai. Sezonul de schiat se prelungește după ce s-a așternut un strat nou de zăpadă de circa 15 centimetri, care se adaugă celui existent anterior. Doritorii de schi se vor putea bucura de această zăpadă mai ales de Florii și de Paști, dar cred că și în minivacanța de 1 Mai vor putea schia. Avem rezervări pentru perioada următoare, dar după această ninsoare cred că în stațiune vor ajunge și turiști care nu și-au luat camere până acum și care vor veni mai ales pentru a schia sau a se bucura de zăpada proaspătă”, a menționat Pănescu.

Codul portocaliu de vreme rea din zona montană a județului a fost prelungit de meteorologi până azi la ora 14.00. Conform avertizării respective, zona în care se vor manifesta ninsori abundente și viscol cuprinde și alte regiuni din țară, restul județului Gorj fiind sub avertizare de cod galben de vreme rea, la fel ca și restul Olteniei, Munteniei, Moldovei și Dobrogei.

Gelu Ionescu