VIDEO: Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Spätzle – Tăieței cu brânză și ceapă gătiți pe foc

Lista de cumpărături pentru 4 persoane:

Pentru Spätzle:

* 250 g de făină;

* 120 ml de apă minerală;

* 4 ouă;

* 1 linguriță de sare;

* Apă pentru fierbere;

* 4 cepe;

* 1/2 nucșoară;

* 200 gr de brânză (cașcaval sau alt tip de brânză de ex Alpenzeller);

* Sare, piper după gust;

* Fire verzi de Arbagic.

După cum am anunțat în ediția trecută, la Rețeta Săptămânii, urmează să vă arăt câteva exemple de mâncare gătită pe foc, în natura Gorjului. Rețeta pe care o prezint in această ediție a fost realizată pe Valea Sohodolului, la Cascadă, unde peisajul este mirific. Dacă doriți, puteți să vizualizați video-ul și o să vă bucurați inclusiv de frumusețile naturii.

Mod de preparare:

Într-un castron amestecăm ouăle cu sare, apoi adăugăm apa minerală și, treptat, făina, amestecând continuu. Omogenizăm totul bine cu ajutorul unei linguri, aluatul trebuie să fie unul moale.

Lăsam aluatul 30 de minute să se odihnească, numai bine el mai trage puțin.

Între timp punem apă într-o oală cu o linguriță de sare, lăsam apa să ajungă la punctul de fierbere.

Tăiem ceapa fideluță sau juliene după care o prăjim într-o tigaie de culoarea aurie.

Dăm ceapa deoparte să se răcească.

După ce au trecut 30 minute și apa deja fierbe, luăm un tocător mic de lemn pe care îl udăm cu apă, adăugăm o parte pe tocător din aluatul care ulterior s-a odihnit.

Cu o paletă mică de tip șpaclu sau cu o lingură, rupem din aluat și adăugăm în apa care fierbe.

După aproximativ 50 de secunde, tăiețeii se vor ridica la suprafață. În mod normal ar trebui să fie fierți, pentru că nu au nevoie de mult timp.

Totuși, este bine să-i gustați pentru a fi siguri.

Într-un bol adăugăm apă rece iar cu o paletă cu găuri scoatem tăiețeii și îi lăsăm în apă câteva minute. Procedăm la fel cu restul tăiețeilor până când sunt gata. Strecurăm apa și dăm tăiețeii deoparte.

Într-o tigaie adăugăm untul și, atunci când a început să sfârăie, adăugăm tăiețeii și îi prăjim de culoarea aurie, adăugăm ceapa, amestecăm, apoi sare, piper și nucșoară după gust, radem cașcavalul. Amestecăm totul bine până când cașcavalul s-a topit. Ornamentăm cu fire de Arbagic verde și-l servim cât este cald. Nu uitați să gătiți pe foc pentru că mâncarea are alt gust, mai ales în tigăile de fontă, arse de timp și dor!

Vă doresc poftă bună !

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Cooking Adventures in The Nature.