VIDEO: Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Mâncare tradițională, reinterpretată!

Lista de cumpărături pentru 4 porții:

* 800 g sos de roșii;

* 250 g ceapă;

* 20 g zahăr brun;

* 100 ml vin alb;

* 20 ml ulei de măsline;

* 3 ardei roșii;

* 3 frunze de dafin;

* 3 căței de usturoi;

* 3 boabe de ienupăr;

* 1 ramurã de Rozmarin;

* Sare;

* Piper.

Pentru mămăligă:

* 1000 ml apă;

* 250 g făină de porumb;

* 1 lingurițã de sare;

* Nucșoarã dupã gus;

* 1 linguriță de oregano;

* 30 ml ulei vegetal pentru prăjirea găluștelor din mămăligă.

Mod de preparare:

Săptămâna aceasta vă prezint un preparat tradițional românesc dar reinterpretat în stilul meu.

Când eram copil, bunica mea pregătea mămăligă de cel puțin trei ori pe săptămână.

Cel mai mult îmi plăcea când duminica ne așezam toți la masa de prânz și serveam mămăligă cu tocăniță de roșii, era un ritual această rețetă în familia mea, amintiri frumoase.

Deci, vă scriu modul de prepare iar meniul este:

Tocăniță de legume cu găluște din mămăligă, prăjite.

Recomandarea mea este ca această tocăniță să se gătească la foc încet.

Curățăm ceapa și usturoiul. Tocăm ceapa și ardeii roșii juliene, apoi tocăm mărunt usturoiul.

Într-o tigaie, adăugăm ulei și prăjim ceapa până devine translucidă.

Adăugăm usturoiul și mai prăjim pentru câteva minute, apoi adăugăm ardeiul și prăjim mai departe, cu aproximație 5 minute.

Stingem totul cu vin alb și reducem vinul, alcoolul se evaporă, deci rămâne aroma. După ce vinul s-a redus adăugăm sosul de roșii.

Ca o mențiune, eu am folosit roșii decojite în suc propriu.

Amestecăm totul bine, adăugăm condimentele după cum urmează: sare, piper, zahăr brun, boabele de ienupăr (le-am spart puțin între degete, prin acest mod dau o aromă deosebită), foile de dafin, apoi amestecăm totul bine.

După ce am amestecat, putem să adăugăm crenguța verde de rozmarin, amestecăm și, pentru minimum o oră, gătim totul la foc încet, amestecând din când în când!

Până când este gata tocănița noastră de legume, ne apucăm de mămăligă.

Adăugăm apă și sare într-o oală, ceaun sau cratiță, depinde ce aveți la îndemână.

Adăugăm oregano și apoi lăsăm totul să fiarbă pentru câteva minute.

Treptat, adăugăm făina de mălai iar cu un făcăleț amestecăm într-una, lăsăm mămăliga să fiarbă la foc mic, amestecând des și, după plac și gust, putem să radem puțină nucșoară, merge foarte bine la mămăligă – aveți grijă pentru ca are un gust foarte intensiv, se folosește în cantitate mică!

După ce mămăliga a fiert, o dăm deoparte și o lăsăm să se răcească. Când mămăliga s-a răcit, cu o lingură, scobim, scoatem mămăliga afară și formăm găluștele.

Într-o tigaie cu puțin ulei prăjim găluștele de culoarea aurie. Servim găluștele cu tocănița de legume pe care o ornamentăm cu busuioc verde.

Poftă bună !!!

Puteți urmări rețeta și pe YouTube, pe Cooking Adventures in The Nature: