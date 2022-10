Victorii pe linie pentru Jiul, Turceni și Pandurii

Etapa a șasea a Ligii 4 a adus noi dueluri tari în Gorj. Campioana CSO Turceni a obținut o victorie mare pe terenul formației din Fărcășești. Trupa lui Viorel Cojocaru a câștigat la limită duelul cu Vulturii, după ce a jucat 25 de minute în superioritate numerică. Pandurii Târgu Jiu nu a mai dat recital ca în etapele precedente, dar are în continuare un parcurs perfect după succesul de la Motru. Tinerii lui Florin Bejinaru s-au impus ,,italienește” pe stadionul pe care au evoluat și în liga secundă. Lider la golaveraj este Jiul Rovinari. Şi formația lui Ion Lițoiu s-a impus la diferență de un singur gol, împotriva ,,satelitului” celor de la Gilortul. Ştiința Godinești este singura echipă neînvinsă din Liga 5. Liderul Seriei 1 a făcut scor în ultima etapă, 9-1 cu echipa din Bolboși.

Liga 4, Etapa 6

AS Jupânești a stat

AS Minerul II Mătăsari 2 – 1 CS Unirea Țînțăreni

FC Petrolul Țicleni 2 – 1 AS Petrolul Stoina

CS Minerul Motru 2008 0 – 1 CS Pandurii Lignitul Târgu Jiu

CS Vulturii Fărcășești 1 – 2 CSO Turceni

CS Gilortul 2 Târgu Cărbunești 1 – 2 CS Jiul Rovinari 2016

AS Viitorul Negomir 0 – 3 CS Internațional Bălești

Liga 5, Seria 1, Etapa 5

AS Energetica Tismana a stat

AS Unirea Dragotești 4 – 2 AS Foresta Văgiulești

AS Știința Godinești 9 – 1 AS Unirea Bolboși

AS Viitorul Brănești 3 – 2 AS Viitorul Plopșoru

AS Triumful Borăscu 8 – 1 AS Pandurii Padeș 2019

CS Dumbrava Câlnic 4 – 2 AS Viitorul Cătunele

Liga 5, Seria 2, Etapa 5

AS Știința Flacăra Roșia de Amaradia a stat

AS Scoarța 2 – 1 AS Viitorul Logrești

AS Prigoria 1 – 4 AS Gilortul Bengești

AS Dinamo Inter Stănești 0 – 2 CS Știința Drăguțești

AS Bradul Polovragi 2 – 1 AS Știința Popmond Plopșoru

AS 7 Noiembrie Costești 3 – 6 CSC Dănești

Cătălin Pasăre