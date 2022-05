Victima bătăușilor din IPJ Gorj, la un pas de moarte: Cinci luptători SAS, audiați de procurori. Dosar: Tentativă de omor și tortură

Cei cinci indivizi care fac parte din SAS de la IPJ Gorj au fost audiați, ieri, de procurorii Parchetului Județean, în dosarul în care sunt cercetați pentru tentativă de omor și tortură.

Este vorba de polițiștii care l-au bătut cu bestialitate pe Constantin Dodoi, din Novaci, după ce acesta a atins, vinerea trecută, cu oglinda mașinii, un polițist care îl oprise. După incident, polițistul i-a chemat pe cei de la SAS iar bărbatul a căzut pradă agresiunilor lor. Sâmbătă, 21 mai, acesta a fost operat de urgență. Cert este că bătăile crunte suferite i-au afectat organele interne: plămâni, ficat, splină.

,,Are furtunuri care-i ies din plămâni, sternul rupt, nu mai are splină”

Avocata familiei Dodoi a dezvăluit jurnaliștilor prezenți la Parchet că polițiștii implicați sunt cercetați nu numai pentru tentativă de omor ci și pentru tortură. Starea lui Constantin Dodoi, bărbatul de 41 de ani din Novaci, nenorocit în bătaie de angajații de la Serviciul pentru Acțiuni Speciale al IPJ Gorj este cât se poate de gravă, dar stabilă: ,,Are furtunuri ieșite din plămâni, o parte din ficat, partea dreaptă este afectată, i-au scos splina, l-au operat atunci, are sternul rupt și coastele. Nu-mi imaginez cum au putut să-i facă așa ceva. Nu cred că vor scăpa nepedepsiți”, a spus, ieri, tatăl lui Constantin Dodoi, rămâne de văzut ce măsuri vor propune procurorii. În acest caz mai este o informație care în zilele următoare va fi dezvoltată. Este vorba despre faptul că poliția a încercat să mușamalizeze cazul, avocata familiei Dodoi relatând despre cum a decurs punerea în executare a decizie magistraților de reținere și apoi de arest preventiv pentru ultraj, pentru Constantin Dodoi. La reținere acesta a trecut printr-un control medical. Numai că polițistul care îl însoțea nu a mai predat documentele medicului arestului IPJ Gorj. Văzând în ce hal era victima, medicul a chemat ambulanța, bărbatul de 41 de ani fiind dus la spital și operat de urgență. Reamintim comunicatul IPJ Gorj, singurul, în acest caz: ,,La data de 20 mai a.c., ora 20.37, un bărbat, de 41 de ani, din orașul Novaci, județul Gorj, în timp ce conducea un autoturism, în localitatea de domiciliu, nu a oprit la semnalul regulamentar efectuat de un polițist rutier și l-a acroșat, acesta din urmă căzând pe partea carosabilă. Totodată, a părăsit locul faptei. Cel în cauză a fost identificat de polițiști, fiind sesizat parchetul competent, pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. La data de 21 mai 2022, a fost dispusă, de către procuror, măsura reținerii, pentru 24 ore, față de bărbat și, în aceeași zi, instanța de judecată a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 zile”. Vom reveni cu informații în legătură cu acest caz șocant și în zilele viitoare.

Mihaela C. Horvath