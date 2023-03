Varianta 1 și 2 a planului de restructurare a CE Oltenia. Varianta 3, secretă – Singurul sindicat care a prevăzut dezastrul pregătit pentru Gorj – Reacții parlamentari

După trei zile în care administrația Complexului Energetic Oltenia nu a avut nicio reacție, niciun comunicat cu privire la existența unui plan de restructurare care vizează închiderea completă a CEO până în 2025, cotidianul ,,Gorjeanul” a transmis o solitare Guvernului, în speță, premierului Nicolae Ciucă, în baza Legii 544/2001, cerând o copie a Planului de restructurare și reorganizare a CE Oltenia și o confirmare sau infirmare a existenței unui alt plan de închidere a companiei până în anul 2025. Din păcate, Secretariatul General al Guvernului a întârziat să dea și un număr de înregistrare solicitării noastre.

De la apariția informației relatate de ,,Gorjeanul” în data de 27 martie, material pe care-l puteți reciti aici,

au existat reacții ale politicienilor dar care nu au consistență și nu reprezintă un răspuns concret la posibilitatea reală în care Gorjul, și implicit România, va pierde cel mai mare producător de energie pe cărbune, deși aceștia sunt membri marcanți ai PNL și PSD, partide aflate la guvernare. de înțeles că într-o asemenea situație dramatică, județul Gorj va ajunge cu cea mai mare rată a sărăciei din țară. Așa cum am relatat în urmă cu trei zile, în baza unor informații date de angajații CEO, există un plan separat de cele două variante cunoscute pe care le redăm mai jos, în care capacitățile de producție a energiei pe cărbune ale CE Oltenia vor fi eliminate total.

Comisia Europeană: Planul de restructurare are componente confidențiale

Un aspect extrem de important a fost readus în spațiul public de parlamentarul Radu Miruță care a organizat, joi, o conferință de presă în care a spus cum a cerut informații de la Guvern – Ministerul Energiei, Comisiei Europene și, din nou, autorităților guvernamentale cu privire la Planul de restructurare a CEO: ,,Comisia Europeană a răspuns că, la solicitarea părții române, Planul e secretizat. Apoi, am solicitat informații la Ministerul Energiei și mi s-a spus că acestea sun la nivelul de strict confidențial. Ministerul Energiei a justificat faptul că planul conține date care ar defavoriza CEO pe piața concurențială. Am cerut Comisiei Europene să excludă partea confidențială dar m-a trimis la ministerul de linie, adică la Energie.

În momentul de față planul este secret. (…) Pe principiul că orice veste rea e mai bună decât nicio veste, acești oameni trebuie să știe când le va veni rândul și la ce să se aștepte. Acum, legea 197 a fost declarată ca fiind aplicabilă. Oamenii vor ieși la pensie, dar nu vor ieși toți și trebuie știut ce conține acest plan cu privire la viața acestor oameni.

Planul de decarbonizare pe care și PSD și PNL l-au votat într-o formă MAI AGRESIVĂ DECÂT SCRIE ÎN PNRR , poate ei știu mai multe. De ce să votezi mai agresiv, poate că planul de restructurare care este secret are niște lucruri asumate acolo…. Comisia europeană a informat țările membre că există disponibilitate să se rediscute situațiile influențate de războiul din Ucraina. Noi avem un război apărut după ce s-a asumat un plan de decarbonizare, avem situații în care România dă energie Republicii Moldova și toată comunitatea europeană susține să se întâmple acest lucru, Avem situația în care CEO produce energie mai ieftină decât importă România și, cu toate astea, ei nu fac decât să se uite cum se închide CEO. Noi n-am văzut o cerere pe care Comisia Europeană s-o refuze. N-am văzut din partea României o cerere de prelungire a producerii energiei pe cărbune. Dacă am vedea o astfel de cerere refuzată, atunci, da, am putea spune că cei de la Comisia Europeană sunt niște nebuni, dezinteresați de situația României. Însă Guvernul nu a trimis o astfel de solicitare”, a declarat ieri, președintele USR, deputatul Radu Miruță.

50.000 de familii vor avea de suferit

Președintele PSD Gorj, Mihai Weber, a declarat că la Bruxelles n-a fost trimisă nicio solicitare în acest sens privind renegocierea planului de închidere a mineritului, iar În acest context, de la 1 iunie, trebuie trecute în conservare două grupuri energetice ale Complexului Energetic Oltenia, 3 Rovinari și 7 Turceni, care, acum, funcționează. În legătură cu închiderea CEO până în 2025, acesta a declarat, ieri, la Radio Infinit, că în jur de 50.000 de familii vor avea de suferit.

Premierul Ciucă vine în Gorj

Președintele PNL Ion Iordache a acuzat că lichidarea CEO până în 2025 sunt afirmațiile unor zvonaci, dar pentru a liniști apele în județ pe această chestiune, premierul Nicolae Ciucă va veni în Gorj peste două săptămâni. Iată aici varianta 1 și 2 a planului de restructurare semnat de reprezentanții Guvernelor PNL-USR și PNL PSD.

Prima variantă:

A doua variantă:

FNME și SMEO, ZERO acțiuni sindicale în fața programului ACCELERAT de restructurare

Singura organizație sindicală care a luat atitudine din momentul apariției primei variante a planului de restructurare, este Sindicatul Energia Rovinari.

Liderii Constantin Mitrescu și Manu Tomescu au prevăzut dezastrul pregătit pentru Gorj, încercând să trezească prin semnalele lor în presa locală și națională, întreaga mișcare sindicală.

Din păcate, șefii federațiilor sindicale FNME și Univers au avut ZERO acțiuni sindicale în ultimii trei ani.

Mihaela C. Horvath