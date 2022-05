Unirea Dej a impresionat la debut. Militaru: Sunt fericit și mândru

Unirea Dej a terminat cu o singură înfrângere partea a doua a sezonului. Formația lui Dragoș Militaru a încheiat Seria B a play-out-ului cu cinci victorii din șase meciuri.

În ultimul joc, clujenii au trecut pe teren propriu de liderul FC Buzău. Gazdele s-au impus cu 3-0. ,,Sunt fericit și mândru de ceea ce au realizat jucătorii mei în acest sezon. Au terminat cu această victorie frumoasă în fața propriilor spectatori. Ar fi multe, foarte multe lucruri frumoase de spus, dar am și vorbit cu ei în vestiar și le-am spus că pur și simplu sunt mândru de ce au făcut ei și de cum s-au lăsat antrenați de noi în acest sezon și rezultatele muncii lor cred că se văd de la lună la lună. Mi-aș dori să continuăm așa cât mai mult timp. Din păcate, se termină sezonul cam repede, acum când noi zicem că ajunsesem la cel mai bun moment din această parte a doua a sezonului, cu deja a patra victorie consecutivă și șapte în ultimele nouă meciuri, chiar nouă în ultimele 11 meciuri. Cred că băieții prinseseră încredere și credeau că pot mai mult, dar, pănă la urmă, asta e, s-a terminat și o să fie o vacanță cam lungă, dar o să venim cu forțe proaspete după vacanță și sper să continuăm cât mai repede acest acest proces în care ne aflăm”, a declarat Dragoș Militaru pentru site-ul oficial al Unirii Dej. Antrenorul gorjean a dus-o pe Unirea Dej în liga secundă. La doar 32 de ani, Militaru este un tehnician foarte apreciat de conducerea ardelenilor, care i-a prelungit și contractul în acest sezon. Totuși, principalul dejenilor nu se așteptă la schimbări majore în campionatul viitor. ,,E prematur ca să vorbim acum. N-am vrea să ne îmbătăm cu apă rece așa, doar pentru că am avut un sezon foarte bun acum. Condiții și, probabil, lotul nostru nu o să sufere foarte multe modificări. Mi-aș dori și cred că o să rămână cât mai mulți din lotul din acest an. Dacă o să reușim să aducem câțiva jucători care o să ne aducă un plus de valoare, eu sunt și adeptul pașilor mărunți, dar siguri până la urmă, cred că ar fi bine să consolidăm un loc de Liga a 2-a cât putem, pentru că și în sezonul următor eu cred că o să fie echipe destul de puternice din punct de vedere financiar, chiar și din Liga a 3-a. O să fie, poate, mai organizată decât câteva echipe care au fost în acest sezon de Liga a 2-a. Dar, până acolo, eu cred că mai e destul de mult timp. Mai sunt aproape trei luni de zile până la startul sezonului următor și acum vreau doar să ne bucurăm de vacanță, de fiecare săptămână pe care o să o petrecem în vacanță și apoi alături de băieți la pregătire și vedem pe parcurs unde o să ne situăm ca și obiective pentru sezonul următor”, a adăugat Militaru.

Unirea Dej s-a bucurat și de o susținere puternică a fanilor în campionat. ,,Le mulțumesc și celor care ne-au ajutat în acest sezon, pentru că nu a fost ușor. Poate lumea crede că a fost ușor primul an în Liga 2, dar a fost foarte greu, fiindcă noi am rămas cam cu mare parte din lotul cu care am promovat, cu foarte mulți debutanți. Cei mai mulți debutanți în Liga a 2-a. Nu ne-a fost ușor, dar cu ajutorul tuturor din conducere, factorilor locali și spectatorilor am reușit să facem acest sezon foarte frumos”, a conchis Militaru.

Cătălin Pasăre