Un salariat al Edilitara amenință că se aruncă în gol de pe acoperișul unui bloc din Târgu Jiu

UPDATE: Salariatul a fost convins de către cei de la Edilitara să coboare de pe bloc și să nu recurgă la vreun gest necugetat. ”Persoana a coborât”, a informat ISU Gorj.

UPDATE: ISU Gorj – ”Am fost solicitati să intervenim iar la fața locului se deplasează o autospecială pentru lucru la înalțimi și alte 2 echipaje specializate în astfel de interventii din cadrul Detasamentului de Pompieri Tg-Jiu”, a comunicat Florin Chisim, purtătorul de cuvânt al instituției.

Un salariat al Edilitara amenință că se va arunca de pe un bloc din str. Unirii, Târgu Jiu, a anunțat un alt angajat al serviciului public.

”Este urcat pe blocul din apropierea complexului mestesugaresc din strada Unirii, în semn de protest. Atre nemulțumiri în privința salariului și a unui șef care mereu îl persecută, dar și privind normele de muncă. Îi dau prea mult de muncă, fără să fie plătit. A ieșit din schimbul 3 și a avut și o ceartă cu cei de la birouri”, a spus un coleg al salariatului.

I s-arfi dat si o zonă care a fost descoperită în plus, azi-noapte. Mi s-a plâns și mie, am stat de vorbă cu el, i-am zis ca voi sta de vorba și cu funcționarul de salubrizare. Sunt salariati care au probleme și acasă. Este o persoană foarte harnică. Aici, de-aia am șef la salubrizare. Până ieri, a fost domnul Marian Răduț și, de astăzi, e un nou șef Andrei Udriștioiu. Mai mult decât să sun la 112, nu am ce să fac”, a declarat directorul Edilitara, Adrian Dăianu.