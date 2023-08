Un noul amical pentru echipa de baschet

Formația CSM Târgu Jiu va susține un nou meci de pregătire, astăzi de la ora 18.00. Adversara gorjenilor va fi nou-promovata CS Vâlcea. Partida are loc în Sala Sporturilor din municipiu. Echipa din județul învecinat a fost invitată şi la Cupa Târgu-Jiu, competiție care se va disputa pe 2 şi 3 septembrie. ,,În urma solicitării echipei din Vâlcea am reuşit să organizăm încă un meci amical. Este îmbucurător faptul că reuşim să jucăm un meci amical în plus faţă de programul iniţial, chiar dacă echipa din Vâlcea va onora şi prezenţa la turneul din weekend şi s-ar putea să ne întâlnim din nou. Suntem o echipă total schimbată faţă de sezonul trecut şi este clar că avem foarte mult de lucru la relaţiile de joc, astfel că un meci amical este cel mai bun prilej. Mulţumim echipei din Vâlcea pentru deschidere şi oportunitate”, a precizat directorul tehnic al grupării gorjene, Claudiu Alionescu. CSM Târgu Mureș și SCM U Craiova sunt celelalte echipe care vin la sfârșitul săptămânii în orașul lui Brâncuși.

Cătălin Pasăre