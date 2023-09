Un nou administrator public la Târgu Jiu

Municipiul Târgu Jiu va avea un nou administrator public în persoana lui Grigore Jianu, secretarul primăriei.

„Municipiul Târgu Jiu are nevoie de experiența în administrație a unui om ca Grigore Jianu! De aceea am luat hotărârea de a-l numi în funcția de administrator public și îmi asum această decizie! Domnul Jianu a asigurat mereu un echilibru în Primăria Târgu Jiu, are o foarte bogată experiență și a dat mereu dovadă de profesionalism. Activitatea sa este apreciată atât de colegi, cât și în afara instituției, iar noi suntem norocoși ca putem beneficia de cunoștințele sale. Repet: este o decizie pe care mi-o asum și o dovadă a respectului pe care noi, colegii domniei sale, i-l purtăm pentru activitatea depusă în slujba Primăriei Municipiului Târgu Jiu”, a transmis primarul municipiului Târgu Jiu, Marcel Romanescu.

Jianu a fost confirmat lucrător al Securității de către instanța supremă și nu mai putea ocupa funcția publică. Șeful Direcției Juridice, Constantin Răduțoiu, ar urma să preia, de la 1 octombrie, postul de secretar al primăriei.