Un inspector social și-a angajat concubina în CEO, pe fiul acesteia dar și pe fosta!

Un inspector social al CE Oltenia și-a angajat partenera de viață, la cariera Pinoasa. Complexul Energetic Oltenia a făcut 600 de angajări sezoniere, pentru a suplimenta numărul de angajați în așa fel încât să crească producția de energie, cum a cerut Guvernul.

Din păcate, obiceiurile vechi nu dispar nici în fața iminentului sfârșit al companiei, știut fiind că CEO urmează să fie restructurat până când nu va mai rămâne nimic din capacitățile existente.

Politician de vază al PNL, inspector social și titular în comisia de negociere

Este vorba despre inspectorul social Emil Bîrsanu, membru de partid, consilier local al PNL în comuna Drăguțești și titular în comisia de negociere a CEO, din partea SMEO. În ciuda unor măsuri draconice de restructurare decise de guvernul liberal trecut și puse în practică de actualul Executiv, plan ale cărui consecințe se vor vedea după miile de disponibilizări care vor avea loc, Emil Bîrsanu pare un fan înrăit al PNL și al ministrului Virgil Popescu, supranumit de o parte a sindicatelor, ,,groparul Complexului Energetic Oltenia”.

Acesta a fost un membru activ în campaniile electorale și face politică și în prezent. Având cele trei calități, inspector social, politician și titular în comisia de negociere a CEO, este clar că avem de-a face cu un adevărat ,,bos” în minerit. Vorba vine ,,în minerit”, că angajații spun că nu a fost văzut prin noroaiele din carierele miniere. În schimb, primește de la CEO, un salariu similar cu al unui șef de carieră, leafa lui pornind de la aproximativ 7.000 de lei în sus.

,,Și-a angajat fosta concubină după ce plecase cu plăți compensatorii”

Înainte să-și angajeze actuala parteneră de viață, Ana Maria Stănescu, în timpul angajărilor din aceste săptămâni, la CEO, inspectorul social foarte ,,bazat” în companie, l-a angajat, anul trecut, la Termocentrala Rovinari, secția Pompieri, pe fiul acesteia. Dar, înainte de toate acestea, în 2015, inspectorul Bîrsanu și-a angajat partenera de la momentul respectiv, tot în CEO, după ce fusese disponibilizată și plecase acasă cu aproximativ 200 de milioane de lei vechi. Ei bine, inspectorul social Bîrsanu a reangajat-o, fără nicio problemă. ,,Și-a angajat fosta concubină după ce plecase cu plăți compensatorii. Ne mai mirăm? Apoi s-a despărțit de aceasta și acum a angajat-o pe actuala pe care o s-o găsim într-un birou, peste un timp”, a declarat ieri, un salariat al companiei.

,,Sunt ca o haită!”

Oamenii pe care, teoretic, Emil Bîrsanu ar trebui să-i reprezinte la negocieri, apărându-le drepturile, spun că e ,,strigător la cer” ce se întâmplă în companie și în principal cu angajările făcute în ultimul timp: ,,În condițiile în care trebuiau angajați sudori, electricieni, lăcătuși, Bîrsanu își aduce concubina. O angajează, după ce a angajat-o și pe fosta. E ceva de speriat. Pe ăștia nimeni nu-i oprește. O s-o mute pe la un birou, este strigător la cer! Doar n-o s-o lase în cizme, în carieră. Toate femeile angajate în această perioadă vor fi pitulate prin birouri. Șefii CEO știu ce fac inspectorii sociali, dar e comod pentru ei să-i lase să-și facă de cap. Că au liniște și-și duc restructurarea în pace. Dar cei ca el sunt ca o haită. N-o să le vedem femeile la bandă, lângă excavator, pe circuite, pe unde e lipsă de personal… Vai de noi…” a spus unul dintre angajații CEO.

M.C.H.