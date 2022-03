Un inspector de la Antifraudă Târgu-Jiu nu poate justifica 189.000 de lei din declarația de avere! Plângere la ANI și la Parchetul Târgu-Jiu

Tufoi Sîrbu Florin, inspector antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Târgu-Jiu, din cadrul Direcției Generale Antifraudă Fiscală subordonată Agenției Naționale de Aministrare Fiscală, este acuzat de fals în declarații. Asta, urmare a faptului că declarațiile sale de avere ca și cele ale soției, salariat al DGASPC Gorj, au multe neconcordanțe. Cel mai grav este că inspectorul Antifraudă nu poate justifica o sumă de 189.000 de lei, lucru subliniat într-o declarație trimisă ANI și Parchetului de pe lângă Judecătoria Târgu-Jiu.

Mai exact, în declarația de avere, completată în data de 27.02.2018 și înregistrată la instituția Direcția Antifraudă Târgu-Jiu, cu nr. 990/10.04.2018, Tufoi Sîrbu Florin nu a declarat cele patru terenuri care apar în declarația de avere a soției sale, Tufoi Sîrbu Raluca Lavinia, depusă în data de 02.05.2018 la DGASPC Gorj, unde aceasta declară patru terenuri, toate cu cota parte 1/1 și toate obținute prin contracte de donație, terenuri situate pe raza orașului Tismana.

De asemenea, Tufoi Sîrbu Florin declară, în fals, că deține în cotă parte de 50% un apartament cu suprafață de 68 mp, dobândit în anul 2017, în vreme ce în declarația de avere a soției sale, depusă la data menționată, aceasta precizează că deține, prin contract de donație, în cotă parte de 100% un apartament în suprafață de 63,32 mp, dobândit în anul 2015. Din cele două declarații de avere, rezultă faptul că este vorba de două apartamente distincte, fapt ce cade sub incidența art. 292 CP. ,,În cazul în care este vorba de același apartament, ne aflăm practic în fața aceleași fapte penale”, se arată în plângere către ANI, transmisă Gorjeanul. De altfel, în conformitate cu obligațiile ce revin funcționarilor publici care completează declarațiile de avere, dacă este vorba despre două apartamente, ele trebuia să apară pe ambele declarații ale celor doi soți.

Totodată, la rubrica bunuri mobile, pct. 1, numitul Tufoi Sîrbu Florin nu declară că posedă un autoturism Dacia Logan, achiziționat în anul 2004 prin contract de vânzare-cumpărare, conform declarației de avere a soției sale. La capitolul legat de datorii, în declarațiile de avere ale celor doi soți apar de asemenea falsuri. Astfel, numitul Tufoi Sîrbu Florin declară un credit contractat în anul 2015 de la ING BANK, scadent în anul 2020, în valoare de 45000, moneda nefiind specificată, în vreme ce soția sa declară un credit contractat de la aceeași instituție în anul 2016, scadent în anul 2021, în valoare de 65611 lei, lucru aflat în totală contradicție cu cele declarate de soțul său, numitul Tufoi Sîrbu Florin. În declarația de avere completată de Tufoi Sîrbu Florin, la data de 29.03.2019, înregistrată la instituția unde este încadrat cu nr. 1329/18.04.2019 Tufoi Sîrbu Florin, nu declară, de asemenea, patru terenuri care apar în declarația de avere a soției sale, completată în data de 20.05.2019 la terenuri ce apar a fi dobândite, toate în anul 2015, prin contracte de donație având cota parte de 1/1, aflate pe raza orașului Tismana. ,,Falsul este mai mult decât evident, întrucât aceste imobile nu sunt declarate cu bună știință de către Tufoi Sîrbu Florin în toate declarațiile sale de avere, existând cu certitudine un scop ilicit ascuns”, se mai arată în sesizare.

Neconcordanțe la clădiri!

În capitolul clădiri apare aceeași neconcordanță între declarațiile celor doi soți. Astfel numitul Tufoi Sîrbu Florin declară că are un apartament dobândit în anul 2017 cu suprafață de 68 mp, susținând în mod fals că deține 50% cota-parte din el, deși recunoaște că modul de dobândire este un contract de donație către soția sa.

De asemenea, la capitolul bunuri mobile Tufoi Sîrbu Florin nu declară autoturismul Dacia Logan anul de fabricație 2004, care apare în declarația de avere pe același an a soției sale. La capitolul legat de datorii cei doi soți declară în contradictoriu următoarele lucruri: Tufoi Sîrbu Florin un credit contractat de la ING BANK în valoare de 31000 fără a specifica moneda, contractat în anul 2015, scadent în anul 2020. Soția sa declară în același an, că are un credit la aceeași instituție bancară, contractat în anul 2016, scadent în anul 2021 cu o valoarea de 65611 lei. Din cele două declarații rezultă că poate fi vorba de două credite mascate sau în caz contrar poate fi vorba de unul și același credit, dar declarațiile sunt contradictorii. În ceea ce privește veniturile încasate pe anul anterior Tufoi Sîrbu Florin declară că a încasat 65000 lei, în vreme ce soția sa declară că acesta a încasat 72.854 lei. De asemenea, în aceeași declarație de avere Tufoi Sîrbu Florin declară că soția sa a încasat de la locul de muncă un salariu de 47.238 lei, în vreme ce aceasta declară că a încasat pe anul precedent 37.793 lei, diferența fiind nejustificată. În declarația lui Tufoi Sîrbu Florin completată la data de 11.03.2020 și înregistrată la ANAF-DRAF 4 Tg Jiu cu nr. 1643/26.05.2019 acesta declară că are în posesie un apartament în suprafață de 68 mp, dobândit în anul 2018, cu cota parte de 100%, deși modul de dobândire este printr-un act de donație, către soția sa. În contradictoriu soția sa declară că are un apartament dobândit în anul 2015 prin contract de donație cu o suprafață de 63, 32 mp. ,,Pe cale de consecință se poate considera fie că numitul Tufoi Sîrbu Florin respectiv Tufoi Sîrbu Raluca Lavinia depun declarații false în fiecare an, fie Tufoi Sîrbu Florin, a înstrăinat apartamentele care în declarația de anul trecut și în declarația dinainte cu doi ani apăreau că fiind dobândit în anul 2017 iar acum apare dobândit în anul 2018″, scrie reclamantul. De asemenea, în declarația de avere depusă de Tufoi Sîrbu Florin nu a menționat autoturismul Dacia Logan, care apare în declarația soției sale.

În declarațiile de avere depuse de cei doi pe anul fiscal 2019, cei doi soți nu mai apar cu datorii către ING BANK, credite ce erau scadente în anul 2020 respectiv 2021, neavând nicio justificare în acest sens cu atât mai mult cu cât în declarația de avere a numitului Tufoi Sîrbu Florin apare un depozit în valoare de 74.000 lei deschis la CEC BANK, exact în anul 2019, și care nu se regăsește în declarația soției. În declarația numitului Tufoi Sîrbu Florin depusă la 25.05.2021 și înregistrată la DRAF 4 Tg Jiu cu nr. 476/06.04.2021 apar aceleași falsuri enunțate anterior atât în legătură cu terenurile cât și cu apartamentele, dar lucrul cel mai grav este faptul că în declarația de avere a lui Tufoi Sîrbu Florin la rubrica Active financiare apare un depozit bancar la CEC BANK, în valoare de 115.000 lei deschis în anul 2020, sumă ce nu apare în declarația de avere la aceeași rubrică a declarației de avere a soției sale, depusă la data de 08.06.2021. Cuantumul total al sumelor depuse la CEC BANK de către Tufoi Sîrbu Florin se ridică la valoarea de 189.000 le, bani ce nu pot fi justificați atâta vreme cât conform declarației soției sale, nu a fost înstrăinat niciun bun. În drept fapta celor doi soți ,,întrunește elementele constitutive ale infracțiunii de fals în declarații”, se mai arată în plângerea însoțită de declarațiile de avere ale ambilor salariați de la stat.

A.S.