Un criminal cere să iasă din pușcărie din motive medicale

Un individ aflat în Penitenciarul Târgu-Jiu, care și-a ucis soția în fața băiețelului lor de opt ani, cere întreruperea, din motive medicale, a pedepsei de 20 de ani de închisoare, din care a executat mai bine de jumătate.

Cererea a fost înregistrată pe rolul Tribunalului Gorj, iar la primul termen de judecată, din 9 septembrie, instanța a amânat judecarea cauzei pentru ca bărbatul să fie examinat de Comisia specială din cadrul IML Craiova.

Criminalul, de loc din Uricani – Hunedoara, a susținut că suferă de mai multe boli, că ia „medicamente cu pumnul” şi că are nevoie urgent de o intervenție chirurgicală la piciorul drept.

Individul i-a spus judecătorului că nu poate fi dus la operaţie pentru că penitenciarul nu ar avea personal suficient pentru a-i asigura paza și că este un deţinut cu o conduită exemplară.

La al patrulea termen de judecată, instanța din Gorj a respins ca neîntemeiată cererea de întrerupere a executării pedepsei. Asta după ce Institutul de Medicină Legală Craiova a depus la dosar o adresă prin care arată că bărbatul „nu prezintă urgenţă medico-chirurgicală” şi că intervenţia chirurgicală se poate face sub pază în cadrul reţelei sanitare a Ministerului Sănătăţii.

Decizia pronunțată pe data de 19 octombrie nu este definitivă.

Hunedoreanul a fost condamnat la 20 de ani de pușcărie după ce şi-a ucis soţia cu un cuţit de bucătărie chiar în faţa băieţelului lor de opt ani, iar apoi a încercat să se sinucidă cu acelaşi cuţit.

Crima a avut loc în luna martie a anului 2010, în orașul Uricani. Femeia voia să depună actele de divorț după 15 ani de mariaj, sătulă de certurile și bătăile îndurate.

Cu un an înainte, individul orbit de gelozie s-a dus la magazinul unde femeia lucra ca vânzătoare, a stropit-o cu benzină şi i-a dat foc în faţa clienţilor. Deși a scăpat cu viaţă, femeia a rămas alături de soțul agresiv.

