Un cadru didactic din Târgu Jiu a demarat o campanie de strângere de cadouri pentru copiii din familiile sărace. Darurile vor fi oferite de Moș Nicolae

Mădălina Cotoi, prof. învățământ preșcolar în cadrul Grădiniței cu Program Prelungit ”Mihai Eminescu” Târgu Jiu, a demarat, pentru al șaselea an consecutiv, o campanie de strângere de daruri cu ocazia zilei de Sfântul Nicolae, menite să ajungă la copiii din familiile cu posibilități materiale precare.

Aceasta a solicitat sprijin pe Facebook astfel că toți gorjenii cu dare de mână pot dona cadouri, constând în îmbrăcăminte, încălțăminte ori dulciuri, nu neapărat noi, dar într-o stare bună, urmând ca darurile să ajungă la micuții nevoiași drept cadou din partea lui Moș Nicolae. ,,Pentru mine este al doilea an ca profesor de învățământ preșcolar. Anterior am fost profesor învățământ primar la Școala Gimnazială Voievod Litovoi. De acolo a pornit inițial ideea unei astfel de campanii în prag de sărbători. Majoritatea elevilor de la clasa la care am predat proveneau din familii fără posibilități financiare”, a declarat Mădălina Cotoi, pentru Gorjeanul. În acest sens, cei care pot pune umărul la această campanie, o pot contacta pe Mădălina Cotoi sau pot accesa grupul de Facebook ,,Spiridușii Moșului”. Darurile urmează fie împărțite în data de 6 decembrie, iar beneficiarii urmează să fie întruniți la un loc de joacă din municipiul Târgu Jiu, acolo unde le vor fi înmânate și cadourile, fără a ști, bineînțeles, ce surpriză îi așteaptă. Chiar dacă nu vor fi prezenți toți acolo, Moș Nicolae îi va vizita la domiciliu. ,,Dragilor, așa cum v-am obișnuit de câțiva ani(6 ani, mai exact), având în vedere că sărbătorile se apropie, doresc să ne organizam din timp și să strângem cât mai multe lucrușoare pentru copilașii mai puțin norocoși, aducându-le un strop de fericire și zâmbete în prag de sărbători. Astfel, ca în fiecare an, împreună vom fi ajutoarele Moșului. Se apropie luna cadourilor și fiecare copil merită să primească de la Moșul ceva. Din păcate, numeroase familii nu-și permit să le îndeplinească acest vis micuților. Și astfel a luat naștere un proiect de suflet, în care dorințele tuturor copiilor devin realitate în prag de sărbători. Din experiența anilor trecuți, știu că mulți prieteni și apropiați și-au dorit să fie ajutoarele Moșului alături de mine, de aceea am și ales să fac acest mesaj public. Astfel, cei care doriți și în acest an, puteți să mă contactați. Singura ,,condiție” este că nu primesc bani. Cine își dorește să ajute (pentru Moș Nicolae), o poate face luând ce consideră el/ea că și-ar fi dorit să primească în punguța de la Moș atunci când era copil. Urmează să fac publice scrisorile celor mici pentru Moș Crăciun, iar dumneavoastră puteți să vă alegeți ce copilaș doriți. De menționat: nu este obligatoriu ca lucrurile să fie noi. Oricum ar fi, dar din dar se face rai”, se arată în postarea făcută public de către Mădălina Cotoi.

Izabella Molnar