UCB a rămas fără o adversară

CS UCB Târgu Jiu, echipă repartizată în Seria C a Dviziei A la handbal, are cu un adversar mai puțin în noul sezon competițional. AHC Drobeta Turnu-Severin s-a înscris inițial în ediția 2022-2023, dar a fost nevoită să se retragă din cauza lipsei de jucători. Președintele-antrenor Ionuț Rouă a confirmat informația. ,,Mă doare sufletul pentru că am fost nevoiți să luăm această decizie, însă nu am avut încotro. Am făcut o ședință cu toți cei implicați, iar majoritatea celor care ar fi trebuit să joace pentru echipa noastră au obligații ce țin de serviciu care nu le permit să participe la antrenamente și jocuri. Din păcate, noi la CSS nu avem nici juniori I, ci numai juniori II, astfel încât îmi doresc și sper să revenim în Divizia A în sezonul 2023-2024”, a spus oficialul clubului pentru handbalmania.ro. Așadar, UCB va mai evolua cu C.S.M. Reșița, A.C.S. Unirea Sânnicolau Mare, C.S.U. Craiova, C.S.U. Politehnica Timișoara, S.C.M. Politehnica Timișoara 2 și C.S.M. Oradea 2. Primul meci are loc duminică, 18 septembrie, la Craiova.

Cătălin Pasăre