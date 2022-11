Tot fără lapte și corn în școli!

La două luni de la începerea anului școlari pentru elevii din județ, ,,laptele și cornul” rămâne doar un program guvernamental care arată foarte bine pe hârtie. Autoritățile nu reușesc să găsească furnizori pentru aceste produse din cauza prețurilor mici care sunt alocate în vederea achiziționării pachetelor cu corn și lapte. Situația nu este unică în Gorj pentru că și în alte județe lucrurile stau la fel, dar la Gorj aceste produse nu s-au furnizat nici anul trecut, din motive oarecum similare. Primarii care au încercat pe cont propriu să rezolve această problemă nu au avut nicio șansă. Edilul din Turburea, Ion Bârcă, a reușit la finalul anului școlar anterior să le ofere pachete copiilor, dar acum lucrurile sunt împotmolite rău de tot. Primarii din Dragotești și Slivilești au sperat și ei că dacă accesează individual fondurile pentru acest program vor reuși să facă mai repede achizițiile. Sorin Bucurescu are pentru cei 201 elevi din Slivilești un buget total de puțin peste 20.000 de lei. E pe punctul de a organiza pentru a treia oară o licitație și tot nu găsește un distribuitor, toată lumea spunându-i că l-a cum s-au majorat prețurile nici nu va găsi prea curând pe cineva dispus să aducă pe bani puțini produse proaspete și bune pentru copii. „Avem o mare problemă la nivelul localității pentru că am făcut tot ce ne-a stat în putință pentru a rezolva această problemă. Am ridicat pe SEAP cele 3 oferte, dar sumele sunt considerate prea mici. Aș vrea să scot în evidență faptul că la lapte nici nu acoperă costurile decât pentru ambalaj și transport. Fiind o sumă de 0,95 de bani, e prea puțin, ca și la corn, unde e 0,65, iar la fructe e 0,75 – din acest motiv nicio firmă producătoare de produse de panificație, de exemplu, de la noi din județ sau de oriunde din țară, nu s-a înscris la licitație. Ne-am dori să implementăm acest proiect pentru că am făcut multe alte lucruri pentru școlile din localitatea noastră, copii își doresc să aibă lapte, corn și fructe, dar prețul oferit de stat este extrem de mic. Am vrut să suplimentăm noi suma, dar nu avem voie. Am avut discuții în acest sens și cu cei de la APIA și ne-au spus că nu putem pune și noi bani la acest program. Banii vin de la Uniunea Europeană, e un buget fix derulat prin APIA și noi nu avem voie să majorăm suma. Banii alocați sunt însă prea puțini și din această cauză nu putem achiziționa niciunul dintre produse”, declară Sorin Bucurescu.

Primarul din Slivilești spune că frigiderele în care trebuiau ținute paharele de lapte au început să fie afectate de rugină. Aparatele sunt scoase din priză și nu mai funcționează de ani de zile. „Ultima dată aceste produse au ajuns la copii acum câțiva ani, înainte de pandemie. Avem din acea perioadă camere speciale pentru așa ceva la fiecare unitate de învățământ. Avem frigidere achiziționate, dar acum frigiderele sunt goale și începe să le mănânce rugina pentru că sunt nefolosite de mult timp. Copii le deschis, se uită la ele și le văd goale și sunt așa din cauza prețului foarte mic, cu care nu putem face achiziționarea celor trei produse pe care le dorim la școlile din județ. Știu că la nivel de județ pentru achiziție s-a ocupat Consiliul Județean și și acolo a fost aceiași problemă, cu suma mică. Apoi trei comune ne-am decis să acționăm noi, crezând că putem face mai mult decât încerca să facă Consiliul Județean, în ideea de a pune mai repede cele trei produse pe masa copiilor din localitățile pe care le conducem. Din păcate nu s-a putut nici așa. Noi am parcurs toate etapele, am făcut licitație pentru fiecare produs în parte, așa cum ne cere legea, dar, din păcate, nu s-a prezentat nicio firmă”, mai spune edilul.

Lucrurile nu stau mai bine nici la nivelul Consiliului Județean. Zilele trecute instituția a reușit să înceapă distribuția de mere în școli, dar pentru lapte și corn nu are furnizori. Managerul public Ionel Dobre spune și el că nu vine nimeni la licitație și că din impas nu se va ieși până la o majorare a sumelor. Problema este că în august Guvernul a majorat sumele alocate pentru fiecare copil în parte, dar, între timp, inflația a făcut praf majorările respective, care oricum nu erau semnificative. Așa s-ar putea întâmpla și de acum încolo și de aceea programul de distribuire a laptelui și cornului în multe județe din țară rămâne o mare provocare pentru autorități. „Până în acest moment am reușit să atribuim doar contractul pentru distribuția de fructe, respectiv mere. Acestea sunt deja distribuite de câteva zile și putem spune că la nivelul județului copii beneficiază de aceste produse de acum încolo. În privința celorlalte două produse, noi am desfășurat procesul de achiziție publică, dar fără rezultat. Achiziția a fost începută încă din luna iulie, însă la lapte am repetat de două ori achiziția și nu s-a prezentat niciun ofertant. Prețurile sunt în viziunea lor prea mici pentru costurile pe care le presupune distribuția acestui produs. Vom relua licitația pentru produsele de panificație și lapte, pe la mijlocul acestei luni urmând să fie postat anunțul. Sperăm să avem ofertanți de această dată, dar pe aceleași prețuri. Sunt prețuri maximale, stabilite prin hotărâre de Guvern. Noi doi aplicăm legea. Sperăm ca și Guvernul să analizeze oportunitatea acestor prețuri, iar dacă se va face o majorare evident că noi o vom aplica”, declară Ionel Dobre.

Gelu Ionescu