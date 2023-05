TOP 5 filme din anii ’90 pe care merită să le vezi

Anii ’90 au însemnat enorm pentru industria cinematografică. O mulţime de filme de referinţă au fost realizate în acea perioadă şi o mulţime de actori celebri şi-au făcut debutul la Hollywood.

Descoperă TOP 5 filme ale anilor ’90 pe care merită să le adaugi la Watch List:

American Beauty (1999)

American Beauty are o distribuţie de excepţie şi a fost un film extrem de apreciat la vremea lansării sale. Acesta spune povestea unor familii americane, aparent tradiţionale, care se confruntă cu probleme ce par obişnuite. Totuşi, pe măsură ce povestea avansează, vei descoperi secrete bine ascunse şi intrigi care îţi vor stârni curiozitatea.

Kevin Spacey, Annette Benning şi Mena Şuvari fac parte din distribuţia filmului, iar rolurile lor sunt cât se poate de ofertante.

Filmul a câştigat 5 premii Oscar şi 3 premii Globul de Aur, incluzând Premiul Oscar pentru cel mai bun film.

Scream (1996)

Dacă îţi plac poveştile horror, pline de mister, atunci Scream este un film pe care merită să îl incluzi în lista de filme vizionate. Acesta a devenit o operă de referinţă în lumea filmelor horror slasher şi a inspirat mulţi alţi producători şi regizori în anii 2000. Din distribuţia filmului fac parte actori mari, precum Courtney Cox. David Arquette şi Drew Barrymore.

Povestea are la bază o serie de crime într-un mic orăşel american, care vizează elevi de liceu. Aceştia trebuie să facă echipă şi să descopere cine este criminalul care le tulbura liniştea, înainte de a deveni următoarele sale victime.

Ceea ce face Scream atât de special este modul în care combina elementele horror cu cele de comedie şi satira.

Dacă îţi va capta atenţia, atunci trebuie să ştii că povestea Scream continuă, cu încă 5 filme lansate în continuarea originalului. Mai mult, o mare parte din actorii ce apar în primul film, apar şi în celelalte cinci, aşa că fanii se pot bucura de personajele preferate pe tot parcursul seriei.

Good Will Hunting (1997)

O poveste despre iubire, tinereţe şi importanta alegerilor corecte, Good Will Hunting cu siguranţă îţi va capta atenţia. Filmul îl are ca personaj principal pe Will, un tânăr cu o minte de geniu, care lucrează ca îngrijitor la o universitate prestigioasă. Acesta va primi indumarea unui talentat psihoterapeut, rol jucat de Robin Williams, pentru a decide cum vrea să îşi folosească talentul şi să îşi trăiască viaţa.

Good Will Hunting le-a adus lui Matt Damon şi lui Ben Affleck premiul Oscar pentru scenariu, dar şi lui Robin Williams Oscarul pentru Cel mai Bun Actor în Rol Secundar.

Clueless (1995)

Dacă îţi plac comediile romantice, atunci Clueless este o super alegere. Filmul îşi centrează acţiunea în jurul unor găşti de liceeni, care mai de care mai amuzante şi mai nestituoare. Alicia Silverstone şi Brittany Murphy joacă minunat rolurile unor adolescente confuze, dar bine intenţionate, în timp ce Paul Rudd joacă unul dintre primele roluri importante din cariera sa.

Fight Club (1999)

Fight Club este un film emblematic în cultura populară şi abordează teme precum consumerismul, relaţiile interumane şi căutarea fericirii absolute. Brad Pitt şi Edward Norton joacă rolurile principale sub îndrumarea regizorului David Fincher. Dacă îţi plac thrillerele cu răsturnări de situaţie, atunci Fight Club este o super alegere.

Foloseşte lista de mai sus ca inspiraţie pentru a te bucura de cele mai bune filme ale anilor ’90. Spor la vizionat!