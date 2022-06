Tinerii creştini ortodocşi din întreaga Oltenie se întâlnesc la Turburea

Localitatea Turburea din judeţul Gorj va găzdui sâmbătă, 11 iunie 2022, Congresul Tinerilor Creştini Ortodocşi din Oltenia, manifestare ajunsă deja la cea de a XVI-a ediţie.

Tema întânirii din acest an este Rugăciune şi comuniune în viaţa tinerilor, iar manifestarea se va desfăşura cu binecuvântarea Înalpreasfinţitului Părinte Acad. Dr. IRINEU, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei. Alături de tinerii ortodocşi din Oltenia se va afla Înaltpreasfinţitul Părinte Dr. Irineu, Arhiepiscopul Craiovei şi Mitropolitul Olteniei, iar printre invitaţi se vor număra reprezentanţi ai autorităţilor locale şi judeţene, inspectorii de specialitate din cadrul Inspectoratelor Şcolare Judeţene Dolj şi Gorj – Prof. Dr. Iuliana Gheorghe şi Pr. Insp. Neofit Stănciulescu, cadrele didactice cu rezultate deosebite în proiecte destinate tinerilor, coordonatorii şi colaboratorii grupurilor parohiale de tineri.

Punerea pietrei de temelie pentru o nouă mânăstire, la Turburea.

Tot în dimineaţa zilei de 11 iunie, va fi săvârşită Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie la Biserica din Parohia Poiana, urmată de procesiune solemnă de la Sfânta Biserică la locul de punere a pietrei de temelie la noua Mănăstire „Naşterea Maicii Domnului și Sfântul Ioan Evanghelistul”. Sâmbătă, 11 iunie 2022, la Turburea vor fi premiaţi tinerii membri ai grupurilor parohiale din Oltenia care s-au făcut remarcaţi prin desfăşurarea de proiecte şi activităţi culturale, educative sau sociale, la care se va adăuga şi festivitatea de premiere a participanţilor la olimpiadele naţionale, disciplinele ,,Religie“ şi ,,Cultura şi spiritualitate“. Grupurile parohiale de tineret vor oferi celor prezenţi la Congresul Tinerilor Creştini Ortodocşi din Oltenia momente artistice şi vor transmite mesajul lor participanţilor şi tinerilor creştini ortodocşi din întreaga ţară. Potrivit Mitropoliei Olteniei, Părintele Consilier Grigore Vulcănescu va susţine conferinţa „Rugăciune şi comuniune în viaţa tinerilor: Provocările societăţii actuale şi paradigma rugăciunii ca imbold lăuntric în viaţa tânărului creştin. O radiografie teologică”, iar textul din Sfânta Scriptură: Toate le pot întru Hristos, Cel care mă întăreşte (Filipeni 4.13) va fi supus atenţiei de către PC Arhid. Prof. Adrian Lupu. Congresul Tinerilor Creştini Ortodocşi din Oltenia are în program şi un Workshop cu titlul: Importanţa rugăciunii şi comuniunii în viaţa tinerilor, workshop care are drept obiective principale identificarea modalităţilor de participare a tinerilor la viaţa comunităţii parohiale şi conştientizarea importanţei rugăciunii şi a comuniunii în viaţa tinerilor. De asemenea, reprezentanţii grupurilor de tineri vor participa la activităţi de cunoaştere, ateliere de creaţie, jocuri interactive şi recreative sub coordonarea Părintelui Mihail Scorbură.

Marius Stochiţoiu