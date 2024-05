Medalia de aur în informatică. Succesul remarcabil al lui Valentin Gabriel Stanciu

În lumea competitivă a informaticii, Valentin Gabriel Stanciu Țivlea, un elev pasionat din clasa a zecea de la Colegiul Național ,,Spiru Haret” Târgu Jiu, a strălucit cu abilitățile sale remarcabile, dovedindu-se a fi un talent deosebit în domeniu.

Recent, a cucerit vârful Olimpiadei Naționale de Informatică, obținând medalia de aur și prestigiosul Premiu I. Competiția s-a desfășurat la București, în perioada 23-28 aprilie.

Cu mintea ageră și dedicarea neînfricată, Valentin Gabriel Stanciu a parcurs un drum plin de provocări și eforturi pentru a atinge acest punct culminant în ascensiunea sa ca elev. Cu fiecare linie de cod și fiecare algoritm rezolvat, el și-a demonstrat pasiunea și devotamentul pentru lumea digitală în moduri care au depășit așteptările. Este de precizat faptul că tânărul a terminat gimnaziul ca șef de promoție.

,,De-a lungul ultimilor ani, am participat la mai multe concursuri județene și interjudețene, anul acesta la InfoOltenia obținând premiul I cu punctaje maxime la proba pe echipe și individual. La Olimpiada Națională de Informatică m-am calificat de șase ori, obținând de fiecare dată medalii de argint și bronz. Anul acesta, succesul a fost unul maxim deoarece am obținut premiul I și medalie de aur. Printre alte pasiuni ale mele se numără șahul și muzica. Sunt foarte fericit că învăț la Colegiul Național ,,Spiru Haret” unde este un colectiv de profesori deosebit. Mulțumesc domnului director Flavius Boian pentru îndrumarea spre informatică și cunoștințele solide oferite. Pe parcursul anilor de studio am fost sprijin de către domnul Viorel David, directorul SC Artego SA”, a declarat, pentru ,,Gorjeanul”, Valentin Gabriel Stanciu.

Continuă cu Politehnica, dar nu uită de ,,Spiru”

Pe baza rezultatelor obținute, tânărul elev al CNSH Târgu Jiu este admis la Universitatea Politehnica din București și se gândește ca după absolvire să revină la ,,Spiru” pentru a ajuta la pregătirea elevilor olimpici. De la primele experimente cu programarea, Valentin Gabriel Stanciu a fost captivat de complexitatea și eleganța soluțiilor informatice.

Cu fiecare an, și-a consolidat cunoștințele și abilitățile, devotându-și orele de după școală și weekendurile pentru a înțelege mai bine algoritmii și structurile de date. Însă, realizările sale nu sunt doar rezultatul efortului individual. În spatele tânărului se află sprijinul necondiționat al profesorilor săi, care l-au încurajat și l-au ghidat pe acest drum plin de provocări. De asemenea, familia sa a fost un pilon de susținere, încurajându-l mereu să-și urmeze pasiunea și să-și urmeze visurile. Obținerea medaliei de aur și a Premiului I la Olimpiada Națională de Informatică nu este doar o realizare personală pentru Valentin Gabriel Stanciu, ci și o dovadă a potențialului extraordinar al tinerilor din țara noastră în domeniul tehnologiei și informaticii. Este un exemplu strălucitor pentru ceilalți elevi și o sursă de inspirație pentru generațiile viitoare de programatori și ingineri software.

Cu această performanță de excepție, băiatul deschide noi orizonturi pentru viitorul său academic și profesional, arătând lumii că perseverența, pasiunea și munca grea pot duce la realizări remarcabile în lumea tehnologiei. Este un campion al informaticii și un model pentru toți cei care își urmăresc visele cu determinare și convingere.

Izabella Molnar