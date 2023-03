Testare gratuită pentru hepatită în Gorj

Cel mai amplu program de screening pentru depistarea hepatitelor virale din România a fost lansat în județul Gorj. Campania de testare se va derula pe o perioadă de șase luni, începând cu luna martie 2023, prin intermediul celor 46 de cabinete de medicină de familie afiliate.

De la startul campaniei, în luna iulie 2021, în județele Argeș și Dolj, prin proiectul LIVE(RO)2-SUD s-au testat aproape 140.000 de persoane adulte (peste 18 ani) care au domiciliul în regiunile Sud Muntenia și Sud Vest Oltenia. „Astfel, noul obiectiv asumat al proiectului, de a testa minim 140.000 de persoane, este foarte aproape de a fi fost atins chiar în luna în care intră în program și ultimele două județe din zona de acoperire, Gorj și Călărași”, anunță inițiatorii proiectului.

Conform cerințelor impuse de Comisia Europeană, minim 60% din totalul persoanelor testate trebuie să aparțină unei categorii vulnerabile.

Grupurile vulnerabile sunt: persoane sărace (angajate, mai ales necalificate, la intrarea în intervenție media venitului pe cap de familie mai mică decât salariul minim pe economie, șomere, inactive, persoane beneficiare ale venitului minim garantat); persoane care lucrează pe cont propriu în agricultură; persoane din mediul rural, persoane care nu au documente de identitate; persoane din centre de plasament; persoane care au părăsit sistemul de protecție a copilului; persoane fără adăpost; persoane de etnie romă; persoane cu dizabilități; persoane care au copii cu dizabilități; persoane din familii monoparentale; persoane care suferă de dependență de alcool, droguri și alte substanțe toxice; persoane victime ale violenței domestice și persoane victime ale traficului de ființe umane.

Screening și prevenție

Toate datele persoanelor testate în cadrul programului sunt introduse în Sistemul Electronic de Evidență a Screening-ului (SEES), registru electronic dezvoltat pentru screeningul de hepatite și gestionat de Institutul Național de Sănătate Publică. Analiza și interpretarea acestor date vor reprezenta o valoroasă sursă pentru politicile de sănătate publică în domeniul eradicării hepatitelor virale.

„De la demararea campaniei ne bucurăm că, prin efortul medicilor de familie din cele zece județe, am reușit să ajungem la peste 138.000 de persoane. Am reușit să depistăm peste 3.000 de pacienți infectați cu virusul hepatitic B sau C. Observăm o prevalență medie de 2,14% până acum, raportat la numărul persoanelor testate în proiect, cu rate mai mici în județele Giurgiu de 1,72%, Prahova 1,85% și Dolj 1,90%, și mai ridicate în județele Vâlcea cu 2,70%, respectiv Dâmbovița și Argeș, cu prevalențe de 2,51% și 2,37%. Conform datelor centralizate în aceste luni de campanie, observăm în toate județele un număr mai mare de pacienți cu virusul hepatitic B în populația activă până în 54 de ani. În ceea ce privește virusul hepatitic C, acesta este mai prezent la pacienții depistați de peste 54 de ani. Majoritatea persoanelor infectate nu sunt diagnosticate și tratate, răspândind infecția și ajungând în îngrijire medicală în stadii avansate de boală, atunci când dezvoltă ciroză sau cancer hepatic”, a precizat prof.dr. Liliana Gheorghe, managerul Proiectului LIVE(RO)2-SUD, medic primar gastroenterologie și hepatologie la Institutul Clinic Fundeni.

Investigații gratuite

Dr. Monica Radu, coordonatorul județean al Proiectului LIVE(RO)2-SUD, a accentuat importanța prevenției și a muncii în echipă interdisciplinară: „Le mulțumesc colegilor mei care au înțeles să se implice într-un număr atât de mare în acest amplu proiect de testare. Rolul nostru în calitate de medici de familie este în primul rând de a face prevenție, iar astfel de programe nu fac altceva decât să ne ajute în îndeplinirea misiunii noastre. Suntem bucuroși că vom lucra alături de o echipă de profesioniști și că toți pacienții depistați vor avea șansa de a beneficia de continuarea investigațiilor în mod gratuit, urmând ca ulterior să-i susținem pentru a putea avea un stil de viață adecvat și a urma recomandările medicale pe care le vor primi. Sunt sigură că împreună cu ceilalți colegi din tot județul vom reuși să ajungem la cât mai multe persoane, chiar și la cele neînscrise pe listele noastre, dar care doresc să se testeze pentru hepatitele virale”.

În cadrul proiectului LIVE(RO)2-SUD sunt eligibile pentru a participa la programul de screening doar persoanele care au peste 18 ani și au domiciliul în Gorj. Nu sunt eligibile gravidele și persoanele lipsite de libertate. Lista medicilor de familie afiliați se poate vizualiza pe site-ul ARAS, www.arasnet.ro, la secțiunea Noutăți. Afilierea medicilor de familie, precum și identificarea persoanelor vulnerabile care trebuie îndrumate spre testare se efectuează cu ajutorul Asociației Române Anti-SIDA (ARAS), partener al Institutului Clinic Fundeni în acest proiect. Proiectul este cofinanțat din Fondul Social European, prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020.

I.I.