Tatăl violent rămâne după gratii!

Mandat prelungit de arestare preventivă pentru gorjeanul care, la începutul lunii iunie, l-a bătut pe minorul cu dizabilități. Băiatul, de 17 ani, a fost legat de mâini și picioare și jucat în picioare de cel care este tatăl său vitreg.

Întreaga scenă a fost filmată cu telefonul mobil de fratele victimei, un băiat de 15 ani. Acesta a trimis ulterior imaginile la o rudă care, la rândul său, a sesizat Poliția. În imagini se vede cum mama celor doi minori asistă impasibilă la scenele violente. La momentul respectiv, atât femeia, cât și bărbatul au fost reținuți pentru 24 de ore. Ulterior, tatăl vitreg a primit mandat de arestare preventivă, iar femeia a fost plasată sub control judiciar, o nouă decizie în acest sens fiind luată miercuri de Judecătoria Târgu-Jiu. „Constată legalitatea şi temeinicia măsurii arestării preventive (…) și menține pe o perioadă de 30 de zile măsura arestării preventive față de inculpatul P Gh G, trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de violenţă în familie şi lipsirea de libertate în mod ilegal(…), măsura preventivă urmând sa fie verificată până la data de 14.09.2023 inclusiv, (…) Constată legalitatea şi temeinicia măsurii controlului judiciar dispusă (…) față de inculpata P F I, trimisă în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la violenţă în familie şi complicitate la lipsirea de libertate în mod ilegal, (…), menţine măsura controlului judiciar și modifică obligațiile din conținutul acesteia față de inculpată, urmând a se proceda la verificarea măsurii preventive în procedura de cameră preliminară în termenul de 60 de zile”, a decis instanța de judecată. Avocata mamei, Mădălina Ignat a discutat cu mama copilului bătut și spune că nu a putut primi o explicație pentru impasibilitatea de care a dat dovadă în acele momente. Avocata mai spune că aceasta, plasată sub control judiciar, ar fi fost chiar ea victimă a fiului care ar fi lovit-o. Din această cauză femeia ar fi asistat pasivă la scenele violente care au dus la arestarea soțului său. Cei doi minori au ajuns sub protecția statului, fiind în grija Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Gorj.

Gelu Ionescu