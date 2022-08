ŞUŞIŢA VERDE ESTE CURATĂ

Zilele trecute am fost pe valea Şuşiţei Verzi pentru a vedea cum mai evoluează lucrurile după ce în trecut au fost aruncate resturi menajere pe locurile unde râul spală malurile ca mai apoi o parte din el să dispară în subteran apărând pe Valea Sohodolului mai precis în perimetrul La Cuptor- Gârla Vacii. Pe timpul precipitaţiilor exista riscul ca apele să spele respectivele deşeuri ca mai apoi să pătrundă în multitudinea de fisuri şi galerii carstice de mici dimensiuni şi de acolo în cursurile de apă din apropiere contaminându-le.

Ori, cam în aceaşi porţiune (din dreptul Ocolului Silvic local şi până mai jos pe cursul apei undeva în dreptul noului punct de intervenţie al Salvamontului din zonă) hidrologii în colaborare cu speologii de la ISER Bucureşti au determinat folosind trasori clasici si speciali mai multe puncte unde apa Şuşiţei Verzi dispare în subteran prin multitudinea de fisuri carstice.

Rezultatele determinărilor (efectuate încă de acum trei decenii) au confirmat faptul că în zonă există o circulaţie subterană a apei prin carst în perimetrul Şuşiţa Seacă-Şuşiţa Verde- Sohodol, apele ce se pierd în carst împreună cu cele din precipitaţii din perimetrul celor două Şuşiţe circulând prin subteran pe o direcţie NE-SV pina in apropierea cursului Sohodolului. Mai precis în dreptul peşterii Gârla Vacii (unde o parte a râului dispare în munte) unde hidrologii susţin ca există un acvifer (o acumulare subterană de apă) de unde se alimentează izbucurile din zona.

Adică spus mai pe româneşte apele Şuşiţei Verzi împreună cu cele din precipitaţii se pierd in subteran (lucru cunoscut de localnici si care se poate observa cel mai bine in perioadele secetoase când se vad chiar fisurile pe fundul albiei) în mai multe zone printre care şi în cea unde se aruncau mizeriile ieşind la suprafaţă sub formă de izvoare. Care izvoare pot fi contaminate accidental de la respectivele deşeuri acţiunea necugetată a câtorva localnici putând afecta negativ comunităţile din aval şi nu numai.

De această dată în perioada când am fost prezent pe vale şi am făcut fotografii curăţenia albiei şi a porţiunilor învecinate era bună ce ne face să credem că deversarea gunoaielor şi a altor materiale uzate în vale a fost accidentală şi sperăm să nu mai relatăm despre alte reziduuri ori resturi ale activităţilor casnice în albia Şuşiţei Verzi. Am văzut că a fost amplasat chiar un container la Stăneşti pentru ca cei ce au molozori ori alte deşeuri de aruncat să le pună acolo pentru a nu mai fi aruncate la întâmplare.

Pentru cei care nu au înţeles (încă) trebuie să repetăm la finalul demersului nostru că nu suntem în căutare de subiecte senzaţionale, nu căutăm „nodul în papură” şi nici nu am descoperit noi mersul pe jos dar vom fi primii care vom evidenţia activităţile ori demersurile ce vor fi făcute fie de autorităţile locale ori instituţiile deconcentrate pentru protejarea mediului ambiental local. Dar şi primii care vom sesiza derapajele de la regulile ori legile de protecţie a mediului ori a locurilor protejate prin efectul legislaţiei în vigoare.

Mugurel PETRESCU