Strategia Energetică, în dezbatere publică!

România are nevoie de repere de dezvoltare pragmatice, iar viziunea Strategiei Energetice este de creștere a sectorului energetic românesc. Dezvoltarea sectorului energetic presupune, pe de-o parte, politici energetice coerente și clare, iar pe de altă parte – investiții. Creșterea economiei Românești înseamnă, din perspectiva sectorului energetic, construirea de noi capacități de producție a energiei; retehnologizarea și modernizarea capacităților de producție, transport și distribuție de energie; încurajarea creșterii consumului intern în condiții de eficiență energetică; export.

Din această perspectivă, dar și pentru a veni în sprijinul companiilor energetice, am propus colegilor mei parlamentari din județul Gorj o modificare a Legii 123/2012 – Legea energiei și a gazelor naturale. Am propus ca Strategia Energetică a României să devină lege aprobată de Parlament.

După cum știți, în perioada mandatului meu de Secretar de Stat în Ministerul Energiei, am coordonat un grup de lucru format din experți ai ministerului, din companii, din mediul universitar,din mediul academic etc, și am realizat o Strategie energetică pentru perioada 2019-2030, cu perspectiva anului 2050.