Start perfect pentru Militaru

Dacă singura formație gorjeană din liga secundă, Viitorul Târgu Jiu, suferă după primele două runde, echipa pregătită de antrenorul gorjean Dragoș Militaru, Unirea Dej, are un start opus de campionat. Ardelenii lui Militaru au două victorii consecutive. Ultimul succes al Unirii a venit pe terenul timișenilor de la CSC Dumbrăvița, ,,călăii” Viitorului din prima rundă. După izbânda de acasă cu FK Miercurea Ciuc (2-1), dejenii s-au impus cu același scor și pe terenul nou-promovatei. Angelo Cocian (13) și Răzvan Greu (82) au înscris pentru formația tehnicianului gorjean. După meci, Dragoș Militaru și-a exprimat regretul că unul dintre jucătorii săi s-a accidentat, dar a vorbit și despre obiectivul imediat al echipei pe care o conduce. ,,Noi ne pregătim să încercăm să câștigăm cât mai multe meciuri. Acum, că am reușit să le câștigăm pe primele două, cred că e foarte bine. Cel mai supărat sunt că un jucător de bază de la noi, Alexandru Gîț, are o accidentare destul de gravă. Eu sufăr când un jucător e lovit sau are ceva grav. Orice punct contează în acest sistem cu un singur meci. Orice punct în deplasare o să conteze. Plus că, aici, cred că va fi un teren, unde nu știu câte echipe o să câștige foarte clar. Este destul de micuț. Nu este cel mai bun din Liga 2. Plus că și echipa gazdă, uneori, are momente când joacă bine și cred că o să pună probleme mai departe la următoarele meciuri acasă. Eu îmi doresc să câștig toate meciurile, dacă se poate, și să fiu în față, printre primii. Dacă vom fi în 1-6, vom vedea. Deocamdată, vreau să ne pregătim foarte bine, să etalăm un joc mai bun de la etapă la etapă, să câștigăm puncte și să nu se mai accidenteze nimeni”, a declarat principalul gorjean. Etapa viitoare, Unirea Dej o va întâlni, acasă, pe Politehnica Iași.

Cătălin Pasăre