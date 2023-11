Şomăcescu, lăudat de antrenorul său

Gorjeanul Dragoș Şomăcescu (18 ani) a bifat sub 10 minute în confruntarea disputată, duminică, între CSM Târgu Jiu și Rapid București. Şomăcescu și rapidiștii au avut câștig de cauză în meciul din runda a șaptea a campionatului, scor 58-94. Tudor a reușit 5 puncte, 4 pase decisive și 2 recuperări. Pentru antrenorul oaspeților, Tudor Costescu, tânărul gorjean încă se acomodează în LNBM. Totuși, principalul giuleștenilor a apreciat că sportivul are “uneltele” necesare pentru a răzbi în baschetul mare.

,,În ciuda vârstei, Tudor e un băiat foarte matur. Primește încredere din partea noastră în totalitate și, în cea mai mare parte a timpului, o răsplătește. Are, evident, și momente de cădere, explicabile clar pentru vârsta lui, dar are o etică foarte bună a muncii, e foarte atent și se pregătește foarte bine. Încetul cu încetul, cred că o să-i crească valoarea exponențial, pentru că are un potențial mare”, a declarat Costescu. Format la Târgu Jiu și transferat la U-BT Cluj-Napoca, la 16 ani, Șomăcescu a trecut oceanul pentru a evolua în SUA, acolo unde a s-a alăturat liceului Sierra Canyon din Log Angeles. A făcut apoi parte din Overtime Elite. În acest sezon are medii de 3,8 puncte, 2,8 recuperări și 2,2 pase decisive pentru Rapid.

Cătălin Pasăre