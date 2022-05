Și-a amenințat tatăl cu moartea. Evacuat din casă pentru 6 luni

Un bărbat din comuna gorjeană Cătunele a fost scos din casă de propriul său tată. Timp de o jumătate de an, bărbatul va trebui să stea departe de familia sa. Asta după ce a făcut un scandal-monstru și și-a amenințat tatăl cu moartea.

Tatăl și-a dat fiul pe mâna poliției și a solicitat efectuarea de cercetări pentru săvârșirea infracțiunilor de violenţă în familie şi ameninţare. Pe data de 29 aprilie, în jurul orei 05.00, agresorul a sosit la locuința părinților din Valea Perilor, a provocat scandal și l-a amenințat pe tatăl său că-l omoară, dacă nu pleacă din casă.

„Această amenințare i-a produs victimei o stare de temere, în condițiile în care, anterior, agresorul a fost condamnat pentru tentativă la infracțiunea de omor calificat”, se arată în motivarea plângerii.

În urmă cu trei ani, bărbatul a exercitat acte de violență psihică asupra surorii sale, motiv pentru care organele de poliție au emis ordin de protecție provizoriu. La instanță, femeia și-a retras plângerea, împăcându-se cu fratele său.

Judecătoria Motru a fost de acord cu emiterea ordinului de protecție și evacuarea din locuință a fiului violent.

„Întrucât din ansamblul probator administrat în cauză rezultă faptul că pârâtul agresor a exercitat acte de violență verbală – adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, amenințări, cuvinte și expresii degradante sau umilitoare, instanța apreciază că, în scopul înlăturării unei stări de pericol imediat, se impune emiterea unui ordin de protecție, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, măsurile de protecție specială cu privire la reclamant, avându-se în vedere pe de o parte încălcarea gravă şi nescuzabilă de către pârât a prevederilor art.485 din Codul civil conform cărora copilul datorează respect părinţilor săi indiferent de vârsta sa, dar şi evidenta stare de vulnerabilitate a victimei. Prin urmare, instanța va admite cererea de emitere ordin de protecţie formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Motru la sesizarea reclamantului-victimă în contradictoriu cu pârâtul-agresor și va dispune emiterea unui ordin de protecţie în favoarea reclamantului-victimă și va dispune evacuarea pârâtului-agresor din locuința din sat Valea Perilor, jud. Gorj”, a motivat instanța în sentința din 2 mai.

În plus, bărbatul trebuie să păstreze o distanţă minimă de 100 de metri faţă de tatăl său și de locuinţa acestuia şi nu are voie să ia legătura cu acesta telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt mod.

Măsurile dispuse sunt pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului.

Instanța i-a atras atenția bărbatului că încălcarea oricăreia dintre măsurile dispuse prin ordinul de protecţie constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

Sentința este executorie, dar poate fi atacată cu apel.

Fiul-agresor are deschis un dosar pe rolul Judecătoriei Motru, fiind trimis în judecată pentru ultraj, după ce a amenințat un polițist.

I.I.