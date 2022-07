Șeful de pe Legalitate din Prefectura Gorj, detașat 6 luni secretar la Primăria Albeni

Primăria Albeni, îl are începând de marți, pe Liviu Diaconescu, șeful de pe Legalitate din Prefectura Gorj, pe postul vacant de secretar al UAT-ului. Diaconescu a fost detașat o jumătate de an în această poziție, inferioară profesional, urmare a faptului că primăria are edilul după gratii, iar fostul secretar s-a mutat cu serviciul la primăria Prigoria.

Liviu Diaconescu va trebui să facă ordine în actele primăriei și să gestioneze situația complicată lăsată în urmă de primarul Stan. Acum, primăria Albeni, este condusă de viceprimarul liberal, cu atribuții de primar, persoană căreia edilul Ionuț Stan i-a cerut retragerea sprijinului politic. Detașarea lui Liviu Diaconescu pare, oarecum, o pedeapsă ori o retrogradare pentru șeful de la Legalitate, dar luând în considerare situația complicată a UAT-ului, decizia prefectului Iacobescu pare oportună.

A.S.