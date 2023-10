S-au stabilit optimile Cupei județene

Sediul AJF Gorj a fost, joi, gazda tragerii la sorți a optimilor de finală din Cupa României. Cele opt meciuri din faza județeană se vor desfășura miercuri, 11 octombrie , de la ora 16.00. Echipele care avansează în sferturi vor fi decise într-o singură manșă.

Tabloul competiției:

AS Scoarța – CS Vulturii Fărcășești;

AS Pandurii Padeș 2019 – CS Minerul Motru ;

CS Dumbrava Câlnic – CS Petrolul Stoina;

AS Bradul Polovragi – CSO Tismana;

AS Gilortul Bengești – CSC Negomir;

CS Parângul Bumbesti Jiu – CS Jiul Rovinari;

CS Unirea Tânțăreni – FC Petrolul Țicleni;

CS Internațional Bălești – CS Minerul Mătăsari .

Cătălin Pasăre