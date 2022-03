S-a întors Liga 4. Victorii pentru favorite în etapa a zecea

Fotbalul județean a revenit la sfârșitul săptămânii trecute. Cinci partide s-au jucat duminică, fără a fi consemnate surprize.

Liderul CSO Turceni își continuă parcursul fără înfrângere în campionat după ce s-a impus și la Motru.

Formațiile din Bustuchin și Țicleni au obținut și ele succese și au o linie de clasament diferită doar la golaveraj.

A fost o rundă fără rezultate de egalitate, Jiul și Internațional fiind printre protagoniste.

În acest an competițional, în Liga 4 din Gorj s-a optat pentru un sistem cu sezon regular și play-off. Așadar, primele patru formații se califică în faza superioară a competiției.

Și la meciurile de la județ, fotbaliștii au protestat împotriva invaziei din Ucraina. S-a întâmplat la partida dintre Negomir și Țicleni.

Liga 4, Etapa 10

CS Unirea Țînțăreni 0 – 1 CS Jiul Rovinari 2016

AS Viitorul Negomir 1 – 3 FC Petrolul Țicleni

CS Minerul Motru 2008 1 – 4 CSO Turceni

CS Internațional Bălești 3 – 0 AS Minerul II Mătăsari

CS Petrolul Bustuchin 3 – 0 AS Petrolul Stoina

CLASAMENT LIGA 4

# Echipa M V E I GM GP P

1. CSO Turceni 10 8 2 0 20 6 26p

2. CS Petrolul Bustuchin 10 6 2 2 26 9 20p

3. FC Petrolul Țicleni 10 6 2 2 21 8 20p

4. CS Jiul Rovinari 2016 10 6 1 3 21 12 19p

5. CS Internațional Bălești 10 6 0 4 24 12 18p

6. AS Petrolul Stoina 10 4 4 2 25 19 16p

7. CS Minerul Motru 2008 10 2 2 6 10 23 8p

8. AS Viitorul Negomir 10 2 0 8 9 25 6p

9. AS Minerul II Mătăsari 10 1 3 6 7 25 6p

10.CS Unirea Țînțăreni 10 0 2 8 5 29 2p

Cătălin Pasăre