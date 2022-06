Marți 31 mai 2022, rezerviștii militari gorjeni și-au sărbătorit ziua. La această dată fiind „Ziua Rezervistului Militar” dar și a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.).

Activitatea a început la ora 09:30 la Biserica Militară din Târgu-Jiu, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, unde preotul militar Constantin MĂGDOIU, în prezența unui grup de peste douăzeci și cinci de rezerviști gorjeni, a săvârșit o slujbă de pomenire a militarilor rezerviști decedați menționându-i după un pomelnic făcut de conducerea filialei. Apoi a ținut un scurt discurs referitor la acest eveniment: „I-am pomenit astăzi pe cei care nu mai sunt printre noi. O parte mi-au fost colegi. Ce este în jurul nostru vedem cu toții, dar percepem diferit și înțelegem aproape cu totul diferit. Eu vă asigur de dragostea mea și de tovărășia mea față de toți, mai ales că mai m puțin și voi fi și eu înregimentat în această asociație, că de la toamnă, dacă îmi ajută Dumnezeu, voi fi și eu printre pensionarii armatei. Să ne gândim permanent cum să ne protejăm sănătatea, ființa noastră, familiile noastre și să fim unul altuia de ajutor, atât cât se poate. Dumnezeu să vă dea sănătate, răbdare, curaj, optimism și să ne mulțumim cu ce avem. Doamne ferește să pierdem și din ce avem. La mulți ani!” Domnul colonel (r.) Emanuel BĂRBULESCU, președintele filialei gorjene a rezerviștilor militari a ținut să-i mulțumească părintelui pentru slujba făcută și pentru cuvintele frumoase adresate celor prezenți și l-a asigurat că are un loc special în sufletul fiecărui rezervist militar și că oricând este binevenit în rândurile și la activitățile noastre.

La final am făcut o fotografie de grup în fața bisericii.

După încheierea activității de la Biserica Militară ne-am deplasat la Cercul Militar Târgu-Jiu unde este și sediul filialei gorjene. Din acest an s-au mutat într-un sediu nou. La ora 11:30 în prezența celor doi subprefecți ai Județului Gorj, Nicolae (Ninel) MUJA și Mihai ISTRATE și a domnului Lt. col. Eduard Constantin DINUȚĂ, comandantul Centrului Militar Județean Gorj, preotul militar Constantin MĂGDOIU a făcut o slujbă de sfințire a noului sediu al filialei.

Activitatea a continuat în sala de spectacole a Cercului Militar Târgu-Jiu unde Col. (r.) Emanuel BĂRBULESCU, Președintele Filialei Gorj ANCMRR „General Ioan Culcer” a prezentat mesajul Președintelui Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” General-locotenent (rtr.) Neculai BĂHNĂREANU, cu ocazia Zilei Rezervistului Militar dar și propriul său mesaj, apoi a acordat diplome aniversare invitaților și seniorilor filialei.

„În fiecare an, la 31 Mai, sărbătorim Ziua Rezervistului Militar, sărbătoare plină de semnificații pentru toți cei care au slujit, un număr important de ani, sub falduri de tricolor, Țara și Poporul, cărora le-a jurat credință nestrămutată, până la sacrificiul suprem. Instituirea Zilei Rezervistului Militar prin Hotărârea Guvernului nr. 467/2010, reprezintă o recunoaștere a meritelor cadrelor militare în rezervă sau în retragere, acestea fiind un adevărat reper de stabilitate și încredere pentru Poporul Român. Rezerviștii militari sunt o categorie socio-profesională cu un statut bine definit în cadrul societății românești contemporane, care merită recunoaștere, respect și prețuire din partea societății și a Țării. Din păcate, realitatea zilelor noastre chiar și în condițiile unui climat de insecuritate la granițele țării noastre arată că Rezerva Armatei Române este marginalizată de către clasa politică prin etichetări și discriminări nemeritate în comparație cu alte segmente socio-profesionale. Această realitate ne îndeamnă ca, de Ziua Rezervistului Militar pe care o sărbătorim acum, să facem din aceasta încă un moment de reflecție și acțiune asupra unității tuturor rezerviștilor pentru apărarea idealurilor și intereselor noastre comune, pentru onorarea Legământului Sfânt față de Țară”, a transmis domnul General-locotenent (rtr.) Neculai BĂHNĂREANU.

„După cum cunoașteți, ne aflăm astăzi aici, pentru a sărbători Ziua Rezervistului Militar, precum și Ziua înființării ANCMRR „Alexandru Ioan Cuza”. Este o zi care, dincolo de faptul că ne aduce din nou împreună, ne oferă și ocazia de a reflecta, încă odată, la ceea ce înseamnă demnitatea de rezervist militar și, mai mult, la contribuțiile pe care fiecare dintre noi (pe de o parte) și arma în întregul ei (pe de altă parte) le-a adus, prin activitatea ei cotidiană, la ceea ce reprezintă, poate, cea mai îndelungată perioadă de pace din istoria țării noastre. Acum, când privim la complexa desfășurare a evenimentelor din țara vecină, Ucraina, imaginile crimelor și ororilor ne afectează așa cum nu am crezut că o vor face vreodată în timpul vieților noastre. Pacea și securitatea de care se bucură România nu mai sunt simple cuvinte rostite în cadrul momentelor festive, ci sentimente vii ale căror semnificații le simțim fiecare dintre noi. În acest context, fără falsă modestie, amintindu-ne propriile cariere militare, putem spune cu certitudine că și noi, militarii în rezervă și în retragere, suntem cei care am dus România în NATO și, astfel, am stopat odată pentru totdeauna climatul de permanentă incertitudine și de confruntări periodice cu vecinii «mai puternici» care a definit întreaga istorie a românilor. Trebuie să rămânem modești și să nu uităm că, indiferent cât de importante ar fi faptele noastre, nu facem decât să călcăm pe urmele unor înaintași care, prin jertfa lor, au făcut posibile momentele pe care le trăim. Acestor înaintași le este dedicată, în primul rând, această sărbătoare. Cinste lor! Nu trebuie să uităm, însă, că potrivit art. 3 al Hotărârii de Guvern nr. 467/2010, prin «rezervist militar» se înțelege orice persoană care deține grad militar în rezervă sau în retragere. În încheiere, dați-mi voie să vă urez multă sănătate, viață lungă și frumoasă, atât dumneavoastră cât și familiilor dumneavoastră și La mulți ani!”, a fost mesajul transmis de domnul Col. (r.) Emanuel BĂRBULESCU.

Mesaje de la instituțiile gorjene

„Sunt onorat să fiu astăzi alături de dumneavoastră la această aniversare. Sunteți oamenii cu cel mai mare respect în această țară. Chiar dacă pentru mine perioada în care am îmbrăcat haina militară a fost scurtă, să știți că a contribuit la formarea mea, atât profesională cât și pentru viață. Am tot respectul pentru haina militară, am tot respectul pentru dumneavoastră, pentru că ați fost, sunteți și veți fi oameni de bază ai acestei nații și ai acestei țări. În numele Instituției Prefectului, al meu personal și al colegului Mihai Istrate, aici prezent, vă urez «La mulți ani», multă sănătate și să ne vedem cu bine la cât mai multe activități”, a fost mesajul transmis de subprefectul Nicolae (Ninel) Muja.

„În calitate de gazdă a acestei activități, mă bucur să vă revăd. Față de asociația dumneavoastră am numai cuvinte de laudă și vreau să vă mulțumesc că existați în viața noastră. Așa cum există viață după moarte, așa există activitate după trecerea în rezervă și retragere. Dumneavoastră ca mine ați fost, iar eu îmi doresc să ajung ca dumneavoastră. Vă mulțumesc și vă asigur de toată disponibilitatea Centrului Militar în activitățile pe care le organizați. Bunul Dumnezeu să vă dea sănătate și să ne întâlnim cu bine la cât mai multe activități”, a fost mesajul transmis de domnul Lt. col. Eduard Constantin DINUȚĂ, comandantul Centrului Militar Județean Gorj.

„Vă felicit pentru întreaga dumneavoastră activitate și mă bucur că organizați și competiții sportive de club (șah, tenis de masă), iar Filiala Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșie din România, dacă ne veți solicita, vom veni în sprijinul dumneavoastră, ca și voluntari, așa cum sunteți și dumneavoastră, la aceste competiții sportive și nu numai. În baza protocolului încheiat vom avea câteva acțiuni de sprijin pentru persoanele vulnerabile, dând dovadă de umanitate și de solidaritate și alături de dumneavoastră vom încerca să venim și în sprijinul acestora. Vă felicit, încă odată, pentru activitățile pe care le desfășurați și pe care le veți desfășura în continuare și vă doresc un sincer «La mulți ani» și «Hristos a înviat!»”, a transmis domnul ing. dr. Vlaicu-Popa Marius-Eremia, președintele Filialei Gorj a Societății Naționale de Cruce Roșie din România.

Festivitatea s-a încheiat cu o agapă creștină.

Col. (rtr.) Gheorghe Bușe