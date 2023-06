Rezerviștii militari gorjeni și-au sărbătorit ziua la 31 mai 2023

Miercuri, 31 mai 2023, rezerviștii militari gorjeni și-au sărbătorit ziua. La această dată fiind „Ziua Rezervistului Militar” dar și a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” (A.N.C.M.R.R.).

Prima parte s-a desfășurat la Biserica Militară din Târgu-Jiu, cu hramul „Adormirea Maicii Domnului” și „Sfinții Martiri Brâncoveni”, unde preotul militar Constantin MĂGDOIU, în prezența unui grup de rezerviști gorjeni, a săvârșit o slujbă de pomenire a rezerviștilor decedați, menționându-i după un pomelnic făcut de conducerea filialei. A doua parte s-a desfășurat la Muzeul Județean de istorie „Alexandru Ștefulescu” din Târgu Jiu, începând cu ora 12. Din partea autorităților au participat Iani Gârbaciu, Purtător de cuvânt la Prefectura Gorj și Gheorghe Nichifor, Prim-vicepreședinte al Consiliului Județean Gorj. Din partea Garnizoanei Tg. Jiu (U.M.01541) a participat domnul lt. col. Irinel BARBU însoțit de doi maiștri militari și doi subofițeri, iar din partea Centrului Militar Județean Gorj (U.M. 02529), a fost prezent noul comandant, domnul lt. col. TUDOR Adrian. Au fost prezenți și reprezentanți ai altor asociații care au protocol de colaborare cu rezerviștii militari. De la Filiala Gorj Cultul Eroilor „Tudor Vladimirescu” a participat lt. col. (rtr.) Ghindă Ovidiu-Gabriel, prim-vicepreședinte, col. (rtr.) Gigi Bușe, secretar executiv și ing. Vasile Ionescu, vicepreședinte. De la Filiala Gorj a Veteranilor și Văduvelor de Război a participat domnul plt. adjutant șef (r.) Octavian Moraru, președinte, iar de la Asociația „Armonia”, domnul plt. adj. Bădescu Emilian.

După ce a ales un prezidiu format din Gheorghe Nichifor, Iani Gârbaciu și gl. bg. (rtr.) Ion Bărbulescu, președintele de onoare al filialei, preotul militar Constantin MĂGDOIU a făcut o rugăciune de încurajare „pentru noi, cei de astăzi și cei care vor veni după noi, pentru momentul istoric și momentele istorice pe care le parcurgem împreună, și pentru starea noastră în acest context istoric”. A rostit rugăciunea „Tatăl nostru”, apoi a continuat „învrednicește-i Doamne a spori în dreapta credință, în dragostea cea către tine și față de aproapele, pentru faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Izbăvește-i de toată reaua întâmplare dăruindu-le pace și liniște”. Și a încheiat astfel: „Sfinte Împărate al Slavei, trimite din locașul tău cel sfânt și de la tronul Slavei Împărăției Tale stâlp luminos și strălucitor spre călăuzire împotriva vrăjmașului văzut și nevăzut și biruință asupra vrăjmașilor dăruiește poporului nostru cel dreptcredincios. Întărește-l pe el și pe toți ostașii săi, dă-i lui viață pașnică, netulburată de orice răzvrătire și război. Unește tot poporul român într-un gând și în dreaptă ascultare față de conducătorii lui. Dăruiește poporului nostru pace adâncă și netulburată pe pământ, pe mare și în aer”. La final ne-a îndemnat la unitate în gândire, în simțire și-n acțiune, pentru că nimic nu este mai de folos vrăjmașilor decât dezbinarea noastră. „Să fim uniți și puternici! Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu!” a încheiat părintele Măgdoiu ruga sa.

În continuare, domnul Col. (r.) Emanuel Bărbulescu, Președintele Filialei Gorj ANCMRR „General Ioan Culcer” a prezentat câteva activități reușite ale filialei și a prezentat mesajul Președintelui Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” General-locotenent (rtr.) Neculai BĂHNĂREANU, cu ocazia Zilei Rezervistului Militar, din care redau un scurt fragment: „În fiecare an, la 31 Mai, sărbătorim Ziua Rezervistului Militar, sărbătoare plină de semnificații pentru toți cei care au slujit, un număr important de ani, sub falduri de tricolor, Țara și Poporul, cărora le-a jurat credință nestrămutată, până la sacrificiul suprem. Instituirea Zilei Rezervistului Militar prin Hotărârea Guvernului nr. 467/2010, reprezintă o recunoaștere a meritelor cadrelor militare în rezervă sau în retragere, acestea fiind un adevărat reper de stabilitate și încredere pentru Poporul Român. Rezerviștii militari sunt o categorie socio-profesională cu un statut bine definit în cadrul societății românești contemporane, care merită recunoaștere, respect și prețuire din partea societății și a Țării. Din păcate, realitatea zilelor noastre chiar și în condițiile unui climat de insecuritate la granițele țării noastre arată că Rezerva Armatei Române este marginalizată de către clasa politică prin etichetări și discriminări nemeritate în comparație cu alte segmente socio-profesionale. Această realitate ne îndeamnă ca, de Ziua Rezervistului Militar pe care o sărbătorim acum, să facem din aceasta încă un moment de reflecție și acțiune asupra unității tuturor rezerviștilor pentru apărarea idealurilor și intereselor noastre comune, pentru onorarea Legământului Sfânt față de Țară”, a transmis domnul General-locotenent (rtr.) Neculai BĂHNĂREANU. Apoi domnul colonel Bărbulescu a acordat diplome aniversare și plachete invitaților și câtorva seniori ai filialei. Domnul profesor dr. Gheorghe Nichifor a transmis un scurt mesaj în care a arătat că „este nevoie de simboluri care reflectă patriotismul, un termen din ce în ce mai mult aruncat în derizoriu, trebuie s-o spunem, și e păcat”. Ne asigură că cei din instituția pe care o reprezintă au fost și vor fi în continuare alături de militari, activi sau în rezervă.

Domnului colonel (rtr.) Ion Nimară i s-a acordat „Emblema de Onoare” a Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere „Alexandru Ioan Cuza” iar domnul general Ion Bărbulescu a făcut un scurt istoric al perioadei când acesta a fost președinte apoi a citit poezia „Odă Rezervistului Român”.

Activitatea de la muzeu s-a încheiat cu semnalul de trompetă dat de domnul plt. adj. Bădescu Emilian care a intonat melodia „Stingerea” pentru aducerea aminte a celor care au plecat dintre noi, iar activitatea a continuat la un restaurant din apropiere cu o agapă creștină.

Col. (rtr.) Gigi Bușe