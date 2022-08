Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Pui la ceaun, cu vin alb și busuioc!!

Lista de cumpărături pentru 4 persoane:

* 16 pulpe de pui inferioare;

* 600 grame roșii în suc propriu;

* 500 de grame ceapă de apă;

* 500 de grame de morcovi;

* 400 ml de supă fond de pui;

* legume sau apă;

* 150 ml de vin alb;

* 50 ml de ulei;

* 5 crenguțe de busuioc verde;

* 4 boabe de ienupăr;

* 3 foi de dafin;

* 1 lingură de zahăr brun;

* Sare, Piper proaspăt măcinat se adaugă după gust !

Mod de preparare:

Această rețetă este genul de mâncare pe care, pur și simplu, ador să o gătesc la ceaun. Este exact acea mâncare pe care o mâncam în copilăria mea, gătită la vremea respectivă de bunica mea care era bucătăreasă la C.A.P, gătea și la nunți… Ce-i drept, de această dată, am reinterpretat rețeta.

Modul de preparare este unul simplu: am făcut focul și, între timp, până s-au mai domolit flăcările, am curățat ceapa, morcovul, usturoiul. Am tocat ceapa și morcovul rondele, iar usturoiul – foarte mărunt. Când focul s-a mai domolit puțin, am pus ceaunul pe pirostrie, apoi am adăugat ulei. Până a început să sfârâie uleiul, am presărat sare și piper, proaspăt măcinate, pe pulpele de pui.

Eu, de pildă, am folosit carnea de pui crescut cu porumb. Când uleiul a început să sfârăie, am adăugat pulpele și le-am prăjit pe toate părțile până au ajuns să capete culoarea aurie, apoi le-am scos și le-am lăsat deoparte.

În ceaun am mai adăugat câteva picături de ulei apoi, am început cu morcovii. După ce i-am prăjit puțin -deja aveau o culoare foarte faină – am adăugat ceapa și am amestecat. După un timp, când ceapa s-a călit, am adăugat usturoiul. Am amestecat totul bine, apoi am stins cu vin alb. Când vinul se reduce, deci când alcoolul se evaporă, pot să mănânce și copiii.

Mai departe, am adăugat foile de dafin, boabele de ienupăr, pulpele de pui, supa fond sau apă, sosul de roșii, busuiocul verde și am pus capacul, lăsând totul să fiarbă, timp de 30 de minute, la foc încet. Apoi, am adăugat o lingură de zahăr brun fiindcă zahărul taie aciditatea roșiilor, am amestecat totul bine, apoi am adăugat sare și piper după gust.

Ideea acestui preparat este următoarea: gustul lui trebuie să fie unul dulce spre sărat.

Am pus din nou capacul la ceaun și am fiert mai departe, la foc mic, pentru o oră! Cum am precizat la începutul povestirii acestei rețete, este genul de preparat în care se folosește tehnica slow cook, adică gătit lent.

În încheiere, BUCĂTĂRIA LUI FABI, prin intermediul ziarului Gorjeanul, vă mulțumește frumos pentru că citiți și poate chiar gătiți aceste rețete!

Cea de față este deosebită, fiind dedicată vieții simple de odinioară. Cu această viață simplă și minunată am crescut eu lângă bunicii mei.

Nu uitați: să gătiți cu pasiune!

Poftă bună!