Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Mămăligă prăjită!

Lista de cumpărături pentru 3 litri de supă clară de legume:

* 1 kg de legume amestecate: morcovi, morcovi galbeni, rădăcină de țelină, păstârnac, pătrunjel, praz, ceapă, pătrunjel verde;

* 8-10 boabe de piper;

* 6 boabe de ienupăr;

* 4 foi de dafin;

* 1/4 nucșoară;

* 1 vârf de cuțit de sare.

Lista de cumpărături pentru mămăligă:

* 120 gr de mălai;

* 200 ml de lapte;

* 200 ml de supă clară de legume;

* 25 gr de unt;

* 20 gr de parmezan ras;

* 1 gălbenuș de ouă;

* 1 crenguță de cimbru sau rozmarin verde;

* Sare după gust;

* Ulei de rapiță pentru prăjire.

Mod de preparare:

Spălam bine legumele sub jet de apă, apoi tăiem vârful și partea de sus a legumelor: morcovii, păstârnacul, pătrunjelul.

Curățăm ceapa de coajă. Tăiem legumele în bucăți de 2,3 cm – nu există o regulă exactă, fiecare poate să le taie cum dorește. De menționat aici, coaja rămâne pe legume pentru că nu există o teorie exactă care demonstreze că este este dăunătoare.

Am să iau exemplu ridichilor roșii care cresc în pământ și când se consumă necesită doar o spălare sub jet de apă. Eu, pentru sosuri, supe clare, folosesc legumele în coaja lor deci nu le curăț. După ce am tăiat legumele le punem într-o oală, turnăm apa și aducem oala la fierbere.

Adăugăm foile de dafin, piperul, nucșoara, sare, boabele de ienupăr și fierbem totul, pentru 30 de minute, la foc mediu. Din când în când, adunăm spuma care se formează, eu am folosit un polonic.

După 30 de minute, dăm oala deoparte și lăsam puțin să se odihnească după care o strecurăm printr-o sită. Restul de supă clară care rămâne, o punem în borcane iar, când s-a răcit, o introducem în frigider. Se poate folosi la supe creme, sosuri.

Mod de preparare mămăligă:

Adăugăm într-o tigaie sau oală, supa clară de legume, laptele, crenguța de cimbru sau rozmarin verde și sarea. Încălzim totul la o temperatură medie, iar când s-a încălzit și începe să fiarbă puțin, adăugăm untul si amestecăm adăugând apoi mălaiul, amestecând continuu.

După 6-8 minute, adăugăm parmezanul și amestecam totul bine, după care adăugăm gălbenușul de ou, amestecând din nou. Aici, am de precizat că timpul diferă în funcție de făina de mălai, deci, 6-8 minute a fost în cazul meu. Luam mămăliga de pe foc si o întindem uniform pe o tavă de grosimea a 3 cm, apoi o lăsăm să se răcească.

Eu am folosit diferite forme, de exemplu, cu un borcănel am făcut cercuri iar cu un cuțit am tăiat forme de romb, triunghi, pătrat, nu există o regulă, poate să fie fiecare creativ. Adăugăm ulei în tigaie și prăjim bine mămăliga pe ambele părți. Se poate servi cu sos de roșii, gratinată cu parmezan sau brânză, sau carne de porc, pui. Depinde de gustul fiecăruia. Spor la gătit și nu uitați să gătiți cu pasiune!

Poftă bună!