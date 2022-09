Rețeta săptămânii – Bucătăria lui Fabi: Gulaș Vienez la ceaun!

Lista de cumpărături pentru 4 persoane:

* 1 kg de carne din pulpă de mânzat;

* 1 kg de ceapă;

* 500 g de cartofi;

* 1500 ml de apă;

* 150 ml de vin roșu;

* 100 ml zeamă de castraveți murați;

* 40 ml de ulei de floarea soarelui;

* 4 boabe de ienupăr;

* 3 foi de dafin;

* 2 linguri de boia;

* 1 lingură de măghiran;

* 1 lingură de chimen ;

* Sare și piper după gust.

Pentru decor:

* Pătrunjel verde.

Mod de preparare:

De vreo câțiva ani am tot încercat diferite rețete de gulaș.

Azi pot să zic că am reușit să aduc în fața dumneavoastră rețeta potrivită de gulaș.

Eu ador gătitul pe foc, îmi aduce aminte de copilăria mea, bunica mea gătea foarte mult pe foc, mai ales în perioada de toamnă. Ce mai vremuri de frumoase!

Am pregătit această rețetă la peste 1600 de m altitudine, a fost un sentiment unic, într-un peisaj mirific.

Așadar, am făcut focul pentru ceaun după care m-am apucat de treabă. Regula la această rețetă este cantitatea de ceapă: să fie egală cu cantitatea de carne. Am curățat ceapa apoi o tăiat-o în cubulețe. Carnea am tăiat-o în cuburi. Am pus ceaunul pe pirostrie și am adăugat uleiul. După un timp, am avut un sfârâit în ceaun iar acela a fost semnalul că uleiul este încins. Am prăjit scurt carnea pe toate părțile, am scos-o apoi și am adăugat ceapa pe care am prăjit-o de culoarea aurie. Am adăugat boiaua, am amestecat repede după care am stins cu vin roșu. După ce s-a redus vinul am adăugat zeama de castraveți murați și am lăsat să se reducă. Am adăugat restul de condimente: chimenul, măghiranul, foile de dafin, boabele de ienupăr, sare, piper, carnea apoi am amestecat totul bine. După ce s-a amestecat totul bine, am adăugat apa și, la foc încet, am fiert totul pentru 3 ore.

Ideea este ca gulașul să se fiarbă la foc încet, să aibă timp ca ingredientele să-și lase amprenta, savoarea în sos. Cred că majoritatea dintre dumneavoastră știți de la bunici că mâncarea bună este mâncarea gătită la foc încet. Carnea trebuie să fie moale, să se topească în gură.

Spre final, am curățat cartofii, i-am tăiat în cuburi și i-am adăugat în ceaun și, astfel, au mai avut nevoie de 40 de minute – au fost numai buni!

Încercați gulașul vienez și nu veți regreta, iar cine are posibilitatea să-l gătească pe foc, o să se bucure de o experiență culinară de neuitat. Serviți gulașul într-o strachină autentică, cu o lingură din lemn, păstrați veche tradiția și nu o lăsați să moară! Conceptul proiectului meu de gătit este îmbinarea bucătăriei românești cu cele austriece. Personal, mi-a plăcut acest sentiment în care un preparat vienez a fost servit în castroane autentice românești. Vă spun sincer că la final am servit gulașul la masa aceea mică din lemn și am stat pe scăunel, au fost momente inedite, tocmai de aceea era și păcat să nu le împărtășesc cu dumneavoastră. Veșnicia s-a născut la sat. Spor la gătit !

Poftă bună!