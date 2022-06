Remiză între Craiova și Qarabag

Universitatea Craiova este fără înfrângere după două partide pe pământ austriac. Trupa doljeană a terminat la egalitate meciul cu azerii de la Qarabag, după un joc în care cele două formații și-au împărțit perioadele de dominare. Echipa adversă a deschis scorul în minutul 17, prin Ozobic, care a bătut perfect o lovitură liberă. Andrei Ivan a egalat în minutul 36, după o eroare uriașă a portarului azerilor. Trupa din Bănie a început în următoarea formulă. Pigliacelli – Vlădoiu, Papp, Screciu, Bancu (cpt.), Mateiu, Crețu, Gustavo, Baiaram, Ivan, Markovic. Pe banca de rezerve au luat loc Lazar, Rusu – Căpățînă, Găman, Vătăjelu, Sala, Nistor, Vînă, Benga, Cîmpanu, Koljic, Brășfăleanu, Danciu și Conte. Ante Roguljic nu a putut evolua în această partidă din cauza unei accidentări. În primul amical din acest stagiu, juveții au trecut de Arminia Bielefeld (4-1). Antrenorul Laszlo Balint și fundașul Bogdan Vătăjelu au apreciat că a fost un test util, împotriva unei echipe puternice. ,,Am avut niște obiective la meciul acesta. Din punctul meu de vedere, le-am atins. Efort bun din partea băieţilor, mă bucur de atitudine şi că semnalele sunt bune. Au fost momente în care adversarii au pasat mai bine mingea, dar şi momente în care am închis bine spaţiile libere şi nu am avut probleme pe zona noastră de apărare. Pentru fiecare amical ne propunem câte ceva anume. Sperăm ca şi la următorul meci să ne atingem obiectivele. Mă bucură faptul că nu avem probleme medicale, doar unele foarte mici, inerente. Băieţii răspund bine atât din punct de vedere fizic, cât şi tehnico-tactic. Pot spune că suntem pe drumul cel bun. Le mulţumim fanilor care au venit tocmai aici, în Austria, la meciul nostru. E important să simţim căldura suporterilor noştri chiar şi departe de casă. Ştim ce înseamnă Universitatea Craiova pentru suporteri şi, tocmai de aceea, ne dorim să facem tot ce stă în puterile noastre să îi mulţumim“, a declarat principalul doljenilor.

„Cred că a fost un meci destul de bun, cu o echipă care va juca săptămâna viitoare în preliminariile Ligii. Am jucat destul de bine, dar este abia al doilea joc şi cred că ar trebui să luăm lucrurile bune din acest meci. Fiecare meci de pregătire e dificil, indiferent de adversar. În amicale, echipele nu au ce să piardă, joacă un fotbal bun şi astfel putem vedea la ce nivel suntem. Pregătirea decurge normal, am făcut ceea ce trebuie până acum. Mai avem câteva zile şi sper să terminăm totul fără accidentări, pentru că ăsta este primul obiectiv. Apoi, vom face tot ce ne stă în putinţă în campionat şi în Conference. Ne bucurăm că am avut suporteri lângă noi. Îi aşteptăm şi la celelalte meciuri amicale, pentru că altfel te simţi când oamenii sunt lângă noi“, a adăugat Vătăjelu. Următorul meci de verificare al Universității va fi duminică, de la ora 12.00, când alb-albaștrii evoluează în compania echipei Heidenheim (Germania, Liga 2).

Cătălin Pasăre