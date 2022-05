Reghecampf o aşteaptă pe FCSB: Vom avea o altă reacţie

Universitatea Craiova a învins, dar nu a convins. În spate cu peste 15.000 de oameni, oltenii s-au impus în duelul cu FC Voluntari, în runda a 7-a din play-off, graţie unui gol marcat de Baiaram în minutul 7. Fără Papp şi Screciu în centrul defensivei, gazdele au rămas descoperite şi la pauză, când Marius Constantin a părăsit terenul accidentat. Deşi jocul a suferit, Craiova a reuşit a şasea victorie din şapte posibile. Antrenorul Laurenţiu Reghecampf a subliniat importanţa succesului, şi a garantat că meciul cu FCSB va fi abordat diferit. ,,Le mulțumesc jucătorilor pentru acest meci, chiar dacă nu a fost plăcut ochiului. La pauză l-am tras pe Crețu fundaș central, pentru că s-a accidentat Marius Constantin, și am pierdut unul dintre cei mai în formă jucători ai noștri de la mijloc, agresiv, care recupera mingi. Screciu s-a accidentat și a trebuit să nu riscăm azi cu el. Valerică Găman vine după o perioadă lungă de pauză, nu e încă la 100%. Ceilalți jucători care au intrat și-au făcut datoria. E important să suferim și noi. Numai așa putem forma o echipă bună și se întâmplă să avem și asemenea meciuri. Cele mai importante sunt punctele. Am zis că meciul cu FC Voluntari va fi mai greu decât cel cu FCSB. Dacă nu câștigam azi, era mai puțin important jocul cu FCSB. A fost superbă atmosfera din tribune, cu peste 15.000 de oameni. Sunt sigur că vor fi peste 20.000 de oameni în tribune cu FCSB. Am suferit pe final, mai ales în ultimele 10-15 minute, la mingile degajate de ei. Nu se va mai întâmpla la următorul meci acest lucru și vom avea o altă reacție. Avem maturitatea necesară să ne descurcăm în următoarele partide. Nu suntem la mâna noastră, așteptăm să vedem celelalte rezultate. Va fi greu să se mai încurce echipele din fața noastră”, a spus ,,Reghe”. Craiova – FCSB se joacă duminică, 8 mai, de la ora 19.30.

Cătălin Pasăre