Profesorul de matematică Dumitru Melencu

Şcoala românească este slujită de o pleiadă de oameni care se dăruiesc cu pasiune idealurilor nobile închinate şcolii, muncii oferite cu generozitate instruirii şi educării generaţiilor de elevi.

Unul dintre acești oameni a fost şi profesorul Dumitru Melencu. Fiind model de conştinciozitate, punctualitate şi modestie, toţi aceia care l-au cunoscut şi înconjurat zi de zi i-au oferit înalte consideraţii şi respectul bine meritat.

S-a născut la 9 aprilie 1933 în satul Gâlceşti, comuna Scrada, judeţul Gorj, din părinţi ţărani şi au fost 11 fraţi. După absolvirea claselor elementare, urmează liceul “Fraţii Buzeşti” din Craiova.

În perioada 1953-1957 a fost studentul Facultăţii de Matematică şi Fizică din Timişoara.

În timpul studiilor liceale şi universitare neavând bani pentru întreţinere a trebuit să presteze diverse munci; ca elev spărgea şi căra lemne pentru încălzirea claselor, iar ca student a fost portar la facultate şi făcea pregătire cu câte un elev din Timişoara.

În anul 1956 se căsătoreşte cu Ana, colegă de facultate, şi are trei copii, Gabriela – medic, Mirela – inginer şi Helios – profesor informatician. După absolvirea facultăţii, a fost repartizat, împreună cu soţia sa, de către Inspectoratul Şcolar Regional Oltenia, direct la liceul din Novaci (care fusese înfiinţat cu un an înainte, 1956) pe postul de profesor de matematică. A profesat la liceul din Novaci până la pensionare, deşi i se oferise un post de asistent la Facultatea de Matematică din Timişoara.

În perioada 1958-1961 a fost numit director al liceului din Novaci. În această funcţie s-a dovedit un bun organizator şi conducător zbătându-se necontenit pentru ca elevilor să le fie asigurate toate condiţiile de învăţătură şi de trai.

În anii 1973-1974 a fost inspector şcolar la matematică la Inspectoratul Şcolar Judeţean Gorj. A fost unul dintre dascălii renumiţi ai învăţămânului liceal din judeţul Gorj. A învăţat şi educat generaţii de elevi, care astăzi sunt ingineri, profesori, doctori etc. A avut elevi foarte bine pregătiţi la matematică şi care s-au distins întotdeauna la examenele de admitere în învăţământul superior. Era foarte bucuros şi mândru când noi, elevii săi, apăream ca rezolvatori de probleme în Gazeta matematică.

A dus o activitate deosebită pentru pregătirea concursurilor “Gheorghe Ţiţeica” şi a olimpiadelor de matematică, obţinând rezultate bune după pregătirea elevilor. Dintre elevii olimpici la faza naţională amintim pe: Ion Duguleana, Cornel Şelaru, Dumitru Niculete, Elena Podeanu, Nicolae Ţarfulea şi Cristian Popescu. Ultimii doi şi-au dat doctoratul în S.U.A. şi sunt profesori universitari acolo.

Un alt fost elev Aurel Bejancu este profesor universitar în Kuweit.

A fost iubit şi respectat de către colegi, cât şi de către elevi, dar cu siguranţă cei care am iubit matematica i-am fost apropiați şi mai ataşaţi în sentimente nobile.

În anii 1967-1968 a fost selectat pentru a preda matematica în Republica Guineea, iar între anii 1975-1978 în Maroc, unde şi acolo a avut rezultate de excepţie cu elevii sai.

A fost unul dintre profesorii care au facut cinste învăţământului nostru liceal.

Ca profesor, Dumitru Melencu s-a distins prin seriozitatea cu care îşi privea îndatoririle, prin exigenţa deosebită faţă de sine şi elevii săi, prin claritatea deosebită a expunerii. Lecţiile sale se distingeau prin precizie şi claritate. Conţinutul ştiinţific teoretic, întotdeauna corect, era dublat de obicei de aplicaţii adecvate care concretizau aspecte teoretice. Orele sale erau dense; se rezolvau prin metode diferite numeroase probleme complexe şi diferenţiate ca structură, ceea ce a permis dezvoltarea la elevii săi, a capacităţii de analiză a problemelor, de abordare sistematică a lor şi le-a format de asemenea tehnica de calcul.

S-a stins din viaţă prea devreme, la 25 mai 2002.

Ar fi foarte frumos din partea colegilor liceului Novaci dacă ar organiza un concurs de matematică „Memorialul Dumitru Melencu“.

Cele relatate constituie doar o parte din motivele pentru care considerăm că este de datoria noastră ca foşti elevi, colegi, să aducem şi pe această cale un ultim omagiu memoriei profesorului Dumitru Melencu, care prin munca, talentul şi perseverenţa sa a contribuit din plin, în cei 40 de ani de profesorat, la dezvoltarea învăţământului matematic din ţara noastră.

Prof. Romeo Şişiroi