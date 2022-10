Probleme pentru Florentin Pera înainte de Campionatul European

Naționala feminină de handbal a României se pregătește pentru Campionatul European. Competiția se desfășoară în perioada 4-20 noiembrie 2022, în Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru. Lotul tricolor va intra în pregătirea centralizată de la Cheile Grădiștei până pe 28 octombrie. Selecțonerul naționalei, Florentin Pera, a vorbit despre problemele de lot pe care le are înainte de acest turneu final. Câteva fete sunt accidentate, iar altele au refuzat vaccinul anti-Covid, condiție obligatorie pentru a lua parte la întrecerea continentală. ,,Sunt foarte multe absențe. Nu știu când România s-a mai confruntat cu asemenea probleme. Îmi pare rău de situație, sunt independente de mine, de echipă. Asta este, nu trebuie să ne plângem, trebuie să facem tot ce ține de noi să avem o gândire pozitivă, să avem atitudine, să ne mobilizăm și să depășim aceste probleme. Nu trebuie să ne uităm în spate, trebuie să privim numai înainte, să facem o pregătire bună, să facem o atmosferă bună, să arătăm ca o echipa unită și să dăm totul pe teren la fiecare meci. Și eu ca antrenor mi-aș fi dorit să am cele mai bune jucătoare în acest moment, însă sunt lucruri care chiar nu țin de noi. Fetele nu au vrut să se vaccineze, multe dintre ele, este opțiunea lor, nu trebuie condamnate. Până la urmă e un lucru care nu ține de partea sportivă. Încerc să le încurajez pe fete, să uităm toate problemele acesta, să ne focusăm doar pe pregătire și pe formarea unei echipe care să lupte la acest European pentru toți suporterii noștri”, a declarat Pera. România va juca în Grupa C, alături de echipele Franței, Olandei și Macedoniei de Nord. ,,Într-adevăr, este o grupă foarte dificilă, primul nostru joc este foarte important, cu Olanda, o echipă care, an de an, a fost între cele mai bune la turneele finale, o echipă care se luptă la medalii și are ca obiectiv să ajungă în top 3. Însă asta nu face decât să ne motiveze. Franța este campioană olimpică, o echipă extrem de valoroasă, iar Macedonia, echipa gazdă care beneficiază de terenul propriu. Eu am încredere în echipă, avem jucătoare valoroase, chiar dacă problemele în formarea lotului s-au intensificat parcă de la zi la zi. Pe lângă cele patru accidentate inițial au mai apărut și alte probleme. Crina Pintea este o jucătoare care, la momentul acesta, este sub semnul întrebării. Nu știm în ce măsură va putea veni la Campionatul European. Ar reprezenta o pierdere mare, ținând cont de faptul că are experiență și are un rol important și în faza de apărare, nu numai în atac. Dacă va ieși și Crina vor fi probleme destul de mari”, a mai spus antrenorul. În schimb, Cristina Neagu a revenit la prima reprezentativă, iar evoluțiile liderului naționalei au fost în creștere în acest sezon. ,,Cristina Neagu reprezintă un plus foarte mare pentru echipă, este căpitanul echipei, o jucătoare cu foarte multă experiență. E important că a avut jocuri constant bune la echipa sa de club în Liga Campionilor. Și la Trofeul Carpați am reușit să o folosesc atât cât am avut nevoie, pentru că venea după trei meciuri în opt zile. Cel mai important este că e sănătoasă, se alătură echipei naționale. Ne bucură acest lucru și sunt sigur că experiența sa va ajuta echipa la acest european”, a adăugat Pera.

După cantonamentul intern, tricolorele vor pleca în Ungaria, unde vor disputa două jocuri amicale, cu țara gazdă pe 29 octombrie și cu Germania în data de 2 noiembrie, la Tatabanya.

LOTUL ROMÂNIEI PENTRU CAMPIONATUL EUROPEAN 2022

portari: Diana Ciucă (CS Rapid București), Yuliya Dumanska (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Daciana Hosu (SCM Râmnicu Vâlcea);

interi stânga: Cristina Neagu (CSM București), Bianca Bazaliu (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Diana Lixăndroiu (CSM Slatina), Sorina Grozav (CS Rapid);

centri: Laura Pristăvița ((CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud)), Eliza Buceschi (CS Rapid);

extreme dreapta: Alexandra Badea (CS Rapid), Sonia Seraficeanu (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Mihaela Mihai (CSM București);

extreme stânga: Nicoleta Dincă (CS Gloria 2018 Bistrița-Năsăud), Alexandra Dindiligan (CSM București), Corina Lupei (SCM Râmnicu Vâlcea);

pivoți: Crina Pintea (CSM București), Lorena Ostase (CS Rapid), Andreea Țîrle (Minaur Baia Mare);

antrenori: Florentin Pera (principal), Bogdan Burcea (secund), Ildiko Barbu Kerekes (portari).

Cătălin Pasăre