Prima reprezentație în fața fanilor

Echipa de baschet joacă duminică primul meci oficial în fața propriilor suporteri din actuala ediție a Ligii Naționale. CSM Târgu Jiu a fost învinsă de Dinamo în etapa inaugurală și a stat în runda precedentă. Adversara gorjenilor din weekend este CSM Galați, trupa pregătită de Florin Nini. Moldovenii vin în orașul lui Brâncuși după două înfrângeri la limită în campionat. Reprezentanții gazdelor se așteaptă la o confruntare dificilă, iar apărarea poate fi cheia jocului. ,,Va fi un meci greu, cu siguranță. Galațiul este o echipă creată după chipul și asemănarea domnului profesor Nini, care, an de an, cu un buget relativ mic, ca al nostru, reușește să creeze echipe competitive. Am constatat faptul că cele trei meciuri pe care le-au pierdut, le-au pierdut la diferență de două-trei puncte, cu scoruri destul de mari, astfel că, cu siguranță, cheia va sta în apărare, dacă vom reuși să-i contracarăm și să le anulăm câteva dintre punctele lor forte. Dacă vom reuși o apărare bună spre foarte bună, cu siguranță șansele noastre de victorie vor crește. Vin după două înfrângeri în campionat la limită și cu siguranță caută și ei prima prima victorie în acest sezon”, a declarat directorul tehnic al gorjenilor, Claudiu Alionescu. Veteranul Octavian Popa Calotă consideră că un prim succes pe teren propriu ar fi unul de moral pentru gorjeni. Totuși, conducătorul de joc al CSM-ului anticipează un duel încrâncenat.

,,Echipa din Galați este o echipă foarte incomodă, s-a văzut că a avut înfrângeri la limită, cu trei echipe cu bugete chiar mai bune decât al lor. Deci rămâne de văzut care echipă va fi mai în formă la ora meciului. Un succes la debut, pe propriul teren, este foarte important pentru moralul jucătorilor”, a declarat Popa Calotă. Dimitrius Underwood crede că aportul fanilor poate fi decisiv în obținerea victoriei. ,,Fanii sunt foarte importanți pentru că emană energie. Chiar și în momentul în care echipa este jos, simțim că meciul nu este pierdut. Cu această energie din tribună, nu ne vom da bătuți și este foarte important ca suporterii să fie alături de noi”. CSM Târgu Jiu – CSM Galați se joacă duminică, la ora 17.00.

Cătălin Pasăre