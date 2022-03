Prima înfrângere pentru CSO Turceni

După o etapă de pauză cauzată de precipitațiile însemnate din județul Gorj, liga a patra a revenit weekendul trecut. Se pare că scurta întrerupere nu a fost de bun augur pentru liderul CSO Turceni, care a bifat prima înfrângere a sezonului. Gazdele au pierdut confruntarea cu Internațional Bălești. În ciuda eșecului, se păstrează o diferență de 4 puncte între primele două clasate. Jiul Rovinari a redus din ecart după succesul obținut pe teren propriu cu Viitorul Negomir, iar trei echipe împart podiumul ca număr de puncte.

Cătălin Pasăre

CSO Turceni 0 – 2 CS Internațional Bălești

AS Minerul II Mătăsari 1 – 1 CS Petrolul Bustuchin

CS Jiul Rovinari 2016 1 – 0 AS Viitorul Negomir

FC Petrolul Țicleni 0 – 0 CS Minerul Motru 2008

AS Petrolul Stoina 1 – 0 CS Unirea Țînțăreni