Premiera spectacolului ,,Cu sufletul nu-i de glumit de Dimitré Dinev”, în traducerea lui Dan Stoica – „Un spectacol priveghi, unde se mănâncă, se bea pentru sufletul răposatului, se deapănă amintiri și se râde…”

Duminică, 9 octombrie 2022, de la ora 19.00 are loc, la sediul Teatrului Dramatic „Elvira Godeanu” va avea loc premiera spectacolului ,,Cu sufletul nu-i de glumit”, de Dimitré Dinev.

Traducerea a fost asigurată de catre Dan Stoica iar din distribuție fac parte: Valeriu Bâzu, Vlad Cristian Fiu, Iulian Marinescu, Adelina Puzdrea, Mihai Rădulea, Vlad Rădulea, Monica Sfetcu, Adrian Șerban, Simona Urs.

Regia piesei este semnată de catre Slava Sambriș, scenografia îi aparține lui Szoke Zsuzsi iar muzică originală este de Dumitru Seretinean. Piesa se bucură de participarea extraordinară a lăutarilor Cristi Geagu Cătăroiu și a Tarafului Pițigoi de la Cărbunești – Gioni Pițigoi, Romeo Lătărețu si Laurențiu Lătărețu

,,Moartea nu-i decât o schimbare. Și omul are nevoie de schimbări”, despre asta este vorba în acest spectacol.

Vorbim despre ,,un spectacol despre suflete rătăcitoare si lumea necunoscută de dincolo. O tragicomedie a vieții in spirit balcanic.” -Slava Sambriș

Prețul unui bilet este de 30 de lei, iar acestea pot fi găsite la Agenția teatrului (info și rezervări: 0736 647 432) și online, pe tomtix, la linkul: https://www.tomtix.ro/9880

A.S.