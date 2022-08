Prea optimist? Stîngă: Vrem să terminăm pe primul loc

Viitorul Târgu Jiu are două înfrângeri din două jocuri în actualul sezon de ligă secundă, dar asta nu îi taie aripile noului antrenor Florin Stîngă. Ca și după primul meci, tehnicianul brașovean a declarat că echipa sa nu merita să piardă, dar a admis că lipsa de experiență a unor jucători și-a spus cuvântul. Politehnica Iași s-a impus pe teren propriu în fața gorjenilor cu 2-0. Gabriel Vașvari (54’), din penalty, și Enrichi Finica (90+2’) au marcat golurile gazdelor. ,,Cred că a fost un joc intens, în care publicul a stat cu sufletul la gură. Din păcate pentru noi, rezultatul nu a fost de partea noastră, chiar dacă eu cred că am jucat mai bine decât cei de la Iași. Acesta e fotbalul, câteodată e nedrept. Așa cum s-a întâmplat și la meciul cu Dumbrățiva, am primit un gol simplu, la o fază care nu anunța nimic, din penalty, după care ne-am expus. Cred că la golul doi jucătorul care a marcat a dat golul vieții lui, cu un șut fenomenal. Echipa gazdă a avut două șuturi și a dat două goluri, noi am avut trei-patru ocazii rarisime și nu am marcat. Trebuie să lucrez mult la finalizare, la execuțiile tehnice, pentru că în mare majoritate sunt jucători tineri. Cred că și calitatea jucătorilor de la Iași și-a pus amprenta”, a declarat la conferința de presă antrenorul Florin Stîngă. Chiar dacă începutul este unul ratat pentru Viitorul, Stîngă nu se sfiește să facă afirmații îndrăznețe. ,,Noi ne propunem să câștigăm cât mai multe meciuri și să jucăm un fotbal cât mai plăcut, care să ne ducă acolo unde ne dorim noi. Pe primul loc ne dorim să ne clasăm. Deocamdată am început prost, acesta e adevărul, trebuie să recunoaștem. Dar au mai fost echipe care au început prost și au terminat bine. Sper din tot sufletul ca în etapa viitoare, cu Dinamo, să câștigăm. Vreau să îmi felicit jucătorii pentru atitudine, pentru munca depusă, pentru caracterul pe care l-au arătat, dar până la urmă în fotbal contează punctele. Trebuie să ridicăm capul din pământ, să muncim în continuare și să încercăm să câștigăm și noi. Avem condiții foarte bune, din toate punctele de vedere și chiar suntem foarte mulțumiți. Băieții au salariile la zi, am jucat meci de meci cu prime, avem toate condițiile necesare. Din păcate, la momentul acesta ne lipsesc rezultatele”, a mai spus principalul Viitorului. Trupa gorjeană are golaveraj 0-3 după primele două confruntări.

Viitorul în meciul cu Poli Iași: Opric – Dănescu (Chelariu 74’), Ad. Stoian, Rogac, Băican (cpt.), Țegle, Banu (Micle 64’), P. Mitrică (Gîrbiță 74’), Vl. Toma (Răsdan 64’), Al. Dulca (Vespe 85’), Dragu. Rezerve neutilizate: Geantă – Vulpe, Core, Misarăș.

Cătălin Pasăre