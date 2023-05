Portrete în acvaforte – Azi, Grigore Lupescu

Am scris într-o carte de-a mea, din 2015, despre ironistul redutabil Grigore Lupescu. Îi apreciam, „bucuria creației spirituale și comice în opera literar-teatrală”. S-au pronunțat asupra literaturii sale satirice și inteligente ba George Corbu ba Gheorghe Grigurcu dar și eu însumi. Rămâne și azi același alpinist redutabil pe versanții abrupți și stâncoși ai Spiritului. Productele sale sunt rezultate ale unei rafinării înalte ale substanței comice: o țeavă subțire pe care e împins un minim de materie cu un maxim de efect: În „Colocviu umoristico-medical”, medicul e dublat de un excelent poet. Și mi-a fost dat mie să-i explorez scriitura efectiv autopoetică și mitopoetică.

Astfel: ființele dobândesc, printr-un transplant imaginar al vieții enigmatic nimb și uneori al glumei har. Membrana gândirii lui Grigore Lupescu vibrează la atingerile mediului existențial, menținând paralela dintre poezie și glumă pe axă eticoestetică veritabilă și tragicoburlescă viabilă și în eon actual. Cum consideră și Carlos Bousonio, poezia și gluma constituie un unic fenomen esențial iar emoția și veselia zeflemisitoare cooperează într-un tot viu generând un stil al râsului bergsonian sclipitor și optimist. Și Grigore Lupescu, în postură de epigramist de data aceasta, vrea să ne arate că râsul are nevoie de un ecou durabil, reminiscent o vreme în atmosfera socială. Latura ceremonioasă a vieții sociale conține prin urmare, întotdeauna, un comic latent, care așteaptă doar prilejul (kairotic, sic!) de a exploda și la lumina zilei.

Dar Grigore Lupescu este și un ingenios utilizator al comicului situațiilor și al comicului cuvintelor, întâlnite cu ușurință în viața cotidiană care se lasă absorbită în narațiunea comediei umane demascate cu un acut simț al artei combinatorii și un înnăscut dar cathartic. După sărbătorile de Paști, m-a sunat acest savant autentic, cetățean de onoare al Municipiului Târgu-Jiu, membru activ al Academiei de Științe din New York. Ne-am revăzut, ca atunci când, în anii 2015-2016, elaborasem dimpreună, „O inimă prea bună pentru a muri”. Studiile și cercetările medicale au apărut la Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2016. De altfel eu i-am scris prefața, tradusă în engleză de fiul meu Silviu Doinaș Popescu, el însuși scriitor și talentat grafician de carte (între timp a conceput coperta la alte două apariții editoriale la Editura Limes: „Cartea vieții”, o antologie de-a mea de poezii, și „Clepsidra”, cartea de povestiri a lui Nic Rădoi, din Orăștie).

Surpriza pe care mi-a oferit-o spre publicare mi-a fost extrem de plăcută, căci avea patru noi epigrame. Mi-a precizat că-s pentru „Gorjeanul” și apoi pentru alte reviste la care am acces. Și eu chiar am, ba și conduc, ca director, vreo două-trei.

Iată-le după urmează:

Poetului și publicistului

Ion Popescu-Brădiceni

Două nume

Ion Popescu, două nume,

Dintre cele mai banale.

Scrie prin contrast volume.

Multe excepționale.

Doamnei Elis Râpeanu

Contrast

Când spui râpe-n jos privești

Să nu cazi cumva în ele.

Dar când spui Elis Râpeanu

Ochii ți-i înalți spre stele

Domnului director M. Prunaru

Versus Dumitru Prunariu

Coincidenția

Că-i la-nălțime tot mereu,

de înțeles nu-i foarte greu.

Domnul Director s-a născut

cu nume de cosmonaut.

Domnului președinte

Dan Ilie Morega

Agerul Om

De ce mai mulți dușmani cu coarne

n-am reușit să îl răstoarne?

Din al său nume răsturnat

un AGER om a rezultat.

Ion Popescu-Brădiceni

Grigore Lupescu

Bibliografie:

• Ion Popescu-Brădiceni: Cenalcul „Columna”. Școala de Literatură de la Târgu-Jiu. Generația columnistă după cinci decenii; Editura CJCPCT Gorj, Târgu-Jiu, 2015;

• Grigore Lupescu, Grigore Lupescu Jr.: O inimă prea bună pentru a muri. Studii și cercetări medicale, Editura Măiastra, Târgu-Jiu, 2016.