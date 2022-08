Popete completează lista antrenorilor de la CSM

Secția de fotbal a Clubului Sportiv Municipal Târgu Jiu a făcut o ultimă adiție în această vară. E plin de foști panduri la CSM, iar numele lui Florin Popete (44 de ani) adăugă un plusvaloare listei de antrenori care vor activa aici. Fostul jucător de bandă dreaptă este unul dintre cei mai reprezentativi panduri din anii 2000 și are în C.V. promovări cu echipa-fanion a Gorjului în primele două ligi ale țării. Cu 190 de prezențe în primul eșalon, Popete a mai trecut pe la Farul Constanța și ASA Târgu Mureș. A activat ca antrenor în cadrul Centrului de Copii și Juniori de la Pandurii, unde a pregătit Grupele U17 și U19 ale clubului. Cu acești copii, a ajuns în grupele Elită și în semifinalele Cupei României Elită. De asemenea, a contribuit la promovarea Gilortului în Liga 3, iar apoi a fost și antrenor principal la formația din Târgu Cărbunești. La CSM, Popete va face echipă cu mai mulți foști coechipieri. ,,Am fost contactat de directorul de la CSM Târgu Jiu, Robert Bălăeț. Mi-a prezentat proiectul și m-a întrebat dacă sunt de acord să mă alătur secției de fotbal de la CSM Târgu Jiu și bineînțeles că am acceptat, mai ales că în acest proiect sunt cooptați și alți colegi de ai mei cu care am o relație foarte bună și vreau să cred că împreună vom face o treabă cât mai bună cu putință. Îmi doresc să pun umărul la dezvoltarea copiilor pe plan fotbalistic și să-i ajutăm să-și atingă țelul, acela de a ajunge jucători de bază, sperăm, în viitorul apropiat, la echipa de seniori a CSM Târgu Jiu, sau la echipele importante din fotbalul românesc și nu numai. Este o muncă foarte grea, dar totodată și foarte frumoasă, iar noi trebuie să facem în așa fel încât să atragem câți mai mulți copii spre fotbal, care să vină la antrenamente cu mare drag și să se bucure de fiecare moment pe care-l trăiesc, atât la antrenamente, cât și la jocuri oficiale. Noi, ca antrenori, trebuie să descoperim ce aptitudini au și să-i ajutăm pentru a învăța apoi toate procedeele tehnice și tactice. Practicarea unui sport este foarte importantă pentru dezvoltarea și creșterea copilului, îmbunătățindu-i sănătatea, atât sub aspect fizic, cât și psihic. Sportul consolidează scheletul, fortifică inima și plămânii, ajută copilul să-și coordoneze mișcările corpului și ajută la o dezvoltare corectă a musculaturii. Copiii care practică un sport în mod constant sunt mult mai sociabili, comunicativi și disciplinați, așadar, încurajez toți părinții să-și îndrepte copiii pentru a practica orice fel de sport”, a declarat noul antrenor pentru csmtargujiu.ro. Florin Popete este al șaptelea antrenor prezentat de clubul municipalității în această vară.

Cătălin Pasăre