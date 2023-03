Poetul Doru V. Fometescu a lansat un nou volum de versuri

Joi, 23 martie 2023, într-un loc mirific numit școală, mai precis, în sala „Titu Rădoi” a Colegiului Tehnic „Gheorghe Magheru” din Târgu-Jiu, în prezența multor elevi însoțiți de cadre didactice, dar și oameni de cultură ai Gorjului, a avut loc lansarea ultimului volum de poezie al poetului Doru V. Fometescu. Totodată a avut loc și comemorarea a 15 ani de la trecerea în eternitate a fostului director al acestui liceu, profesorul Dumitru Bunoiu.

Doru V. Fometescu, poet, publicist, editor, animator de cultură și spiritualitate, a văzut lumina zilei acum 74 de ani, la 27 mai 1949, în comuna Ciuperceni, județul Gorj. A fost al doilea copil al inginerului chimist Vasile D. Fometescu, decedat de foarte tânăr, la doar 31 ani, în urma unui accident de mașină, și al Domnicăi Vișan, decedată la 2 mai 1992. Fratele mai mare, Mircea, s-a născut în anul 1946. Doru V. Fometescu a absolvit Facultatea de Medicină Generală din București în anul 1973. A lucrat ca medic la Cabinetul Medical al MAI la Târgu Jiu și din 1988 până la pensionare, în anul 2016, a fost medic internist la Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu, Secția Medicală II.

În literatură, a debutat în anul 1979, publicând în ziarul „Gazeta Gorjului” microeseuri și poezie, iar pe parcursul timpului a fost un minunat și pătimaș om de cultură al Gorjului, fondator de reviste și societăți culturale, fiind răsplătit cu numeroase premii și titluri de onoare. Despre scrierile sale s-au pronunțat multe personalități din sfera culturii: Nicolae Diaconu, Constantin Dumitrache, Ion Mocioi, Ion Popescu-Brădiceni, Ion Trancău, Ion Buzera, Ion Căpruciu, Alex Gregora, Dumitru Bădescu, Grigore Drondoe, Lazăr Popescu, Nicolae Dragoș, Nicolae Tomoniu, Rodica Pârjol Calotă, etc. Dar să revenim la volumul de poezie, sugestiv intitulat, „Omul tainic, pur și simplu” publicat de Editura PIM Iași în primăvara acestui an, 2023.

Frumoasă și benefică, pentru tineretul gorjean, această locație pentru lansarea sa și trebuie marcată și lăudată această alegere. Așadar, în prezența câtorva zeci de liceeni, câțiva profesori în frunte cu directorul colegiului, profesorul Marius Buzera și a mai multor oameni de cultură ai Județului Gorj, a avut loc un eveniment cultural frumos și reușit. Deschiderea mesajelor referitoare la acest volum de poezie și al omului de cultură gorjean Doru V. Fometescu, a fost făcută de gazda evenimentului, directorul Marius Buzera care a dezvăluit faptul că însuși poetul a venit cu această „ofertă generoasă” de a lansa volumul în mijlocul tinerilor liceeni, care beneficiază de spațiile publicistice ale revistei acestui liceu intitulată „Cuget Liber” al cărui ultim număr, 9, se află deja sub tipar. „Mă bucur de îndelunga colaborare cu dumneavoastră și că ați reușit să aduceți astăzi, alături de noi, oameni de cultură care de-a lungul vremii ne-au ajutat să publicăm revista noastră. Pe vremea când era inspector școlar domnul Ion Elena, prezent astăzi, aici, erau 38 de reviste școlare în județul Gorj, iar astăzi dacă mai sunt 8 sau 10 reviste. Dragi elevi, sunteți în mijlocul unei întruniri cum de mult timp liceul nostru nu a mai fost gazdă, și puține licee se pot lăuda că au organizat în ultimii ani o astfel de activitate, în preajma unor personalități de prim rang al culturii gorjene”, a fost mesajul domnului director Buzera.

În continuare, domnul profesor dr. Ion Popescu-Brădiceni, acum pensionar, moderatorul acestui act cultural, ne informează că a publicat deja în ziarul Gorjeanul de astăzi, 23 martie 2023, un semnal editorial despre publicarea acestui volum de poezie, din care citez câteva fragmente: „Doru V. Fometescu elogiază «omul tainic, pur și simplu». Stăpân pe formă, pe fond, pe ritmuri, pe rime, scriitorul-medic își triadizează inteligent noua carte în ciclurile: «I. Omul tainic, pur și simplu»; «II. Dincolo de tranziență»; «III. Întrezăriri suflet-ești». Citind atent cele 158 de pagini, lectorul fie el inocent fie el abilitat îi îndrăgește autorului capacitatea de a practica jocul între puritate și simplitate pe de o parte și dintre fermecător și atemporal pe de cealaltă parte. Locuind poetic pe pământ, Doru V. Fometescu propune o reîntoarcere la suflet, recurgând fie la nevoirea de har divin fie la jocul dintre clar și obscur. Dacă nu e manifest ludic, poemul său e instinctiv «isprava unui dinăuntru inefabil» traductibil în «răsfirări de gând ales». El pledează prin afecțiune pentru «curgerea spre celălalt» prin «transgresivări jucăușe” ale unui «timp profund și plin de taină». Dar poetul poate arăta lumea «nefiresc și în răspăr», optând pentru «rezistența formelor dintâi». Poetul scrie de altfel când e interconectat cu inspirația, neforțând stilistic discursu-i liric. Drumul spre nobila visare îl conduce spre Templul Spiritual transcendent, ori «spre nobilă mirare», dar obligatoriu «spre serafica-i misiune», aceea devotată asprei căutări de Nirvană”.

Profesorul și criticul literar Ion Trancău, un „pseudo debutant la un eveniment literar la acest colegiului tehnic” este bucuros că asistența este asigurată, în marea majoritate, de un public adolescent și că această sală poartă denumirea „Dumitru Bunoiu”, fostul director al acestui liceu, de la a cărui moarte, comemorăm astăzi 15 ani. „Mă bucur că, în condițiile ingrate în care se manifestă cultura în această tranziție prelungită și imundă, revista «Cuget Liber» este viabilă. Felicitări merită elevii care publică și conducerii școlii care face posibilă tipărirea ei. Referitor la poetul Doru V. Fometescu afirmă cu tărie în glas dar și cu mândrie în suflet că „se situează în continuarea unei tradiții ilustre, aceea a medicilor scriitori sau scriitorilor-medici din literatura națională și … universală. Putem exemplifica constatarea afirmativă cu nume reprezentative îndeosebi pentru genurile prozei și dramaturgiei și mai puțin pentru cel al poeziei. Doru V. Fometescu este eminamente prin viziune, problematică, și stil, o ființă poetică, introvertită, dar și exuberantă, esențialmente lirică”. Un moment inedit a fost faptul că, trei eleve din clasa a IX-a B, Cărăvan Elena Alisa, Brânzan Teletisia și Chircă Maria, au recitat câte o poezie din acest volum.

Profesorul dr. Gheorghe Gorun, ne amintește, unora și le povestește elevilor prezenți că în anul 1978, a venit ca tânăr profesor la acest liceu, care avea denumirea de Liceul de chimie, și că această unitate de învățământ a rămas antrenată în fenomenul cultural al județului, în emulația specifică tinereții creatoare și bine educate. „Am venit la acest liceu pentru prima dată în 1978, în același timp cu profesorul Dumitru Bunoiu și am lucrat împreună 12 ani, după care eu am plecat iar el a rămas, s-a făcut director, eu m-am făcut director, în altă parte. Era un inginer foarte bun profesionist în meseria lui, dar un mare îndrăgostit de umanioare (totalitatea studiilor clasice, considerate altădată ca bază a culturii unui om – n.r.). „Profesorul Dumitru Bunoiu a ars pur și simplu pentru ca școala pe care el o conducea să fie printre cele mai bune. Și astăzi, așa cum spunea și directorul Buzera, a rămas singurul Colegiu Tehnic din Gorj. Mă bucur pentru că ați știut să țineți sus stacheta în domeniul învățământului tehnic”, a precizat domnul director Gorun. Referitor la volumul de poezie lansat astăzi, citește poezia de la pagina 100 intitulată „Iluzia Creației…” pe care o prezint în integralitate: „Îndepărtat de Fința luminoasă / ce mă-nzestră cu-nsuflețire rară,/ abia mai simt fiorul lui Acasă…/ Visul se tânguie și nu mai zboară!/ În ropotul schimbărilor feroce,/ râvnesc apropierea de Cuvânt,/ mai polisez o Taină, Cântec, Voce,/ Iluzia Creației, avânt!/ Îndepărtat de Vatra unui Sat,/ stau la taclale cu Muntele meu,/ ce-mi zice, cam aspru: Fii simplu, mișcat…/ de vrei legătură cu zeul … Orfeu!”

Poetul Doru V. Fometescu după ce recită o poezie din acest nou volum, le dă un sfat elevilor prezenți: „Cultura înseamnă libertate. Voi trebuie să aveți cultură generală pentru a nu fi acei oameni încovoiați și cu puține speranțe. Învățați mult și de toate, chiar dacă n-ar prezenta interes. Luați privirea de la imaginea telefonului mobil și alte ecrane, care vă ecranează mișcarea către umanitatea divină, către acel greu de spus, dar care vă dă limpezire și creație”.

Profesorul dr. Ion Mocioi, e supărat că mulți tineri nu știu să facă deosebirea între poezie și poem. „E un deranj cumplit în prezentarea poeziei de către tânăra generație, iar pe mine mă deranjează treaba aceasta. există o singură teorie acceptată de cei mai mulți artiști ai lumii, din toate domeniile artei, pe care a făcut-o Constantin Brâncuși. Aceasta se numește teoria estetică a generalizării prin esențialitate a realității obiective în artă. Poeții de astăzi nu țin seama de cele zece principii pe care le-a stabilit Brâncuși pentru toate artele și ar trebui să le învățăm. Unul dintre principii este acela de a nu lipsi din artă Sentimentul. Fără sentiment, arta e o simplă comunicare”. Povestește apoi cum l-a cunoscut pe domnul doctor Fometescu, care, prin anii 1993, a venit la editorul Ion Mocioi, să-i publice primul volum de versuri intitulat „Sentimentul – punct de sprijin”, ceea ce s-a și întâmplat. Sfătuiește tinerii ca opera „să nu fie prezentată precum anatomia părțile corpului uman. Ne interesează mai mult sufletul lui. Omul trebuie prezentat prin personalitatea sa”, apoi citește ultima poezie din acest volum intitulată „Testament”, practic esența volumului din care redau prima și ultima strofă: „Vă las doar visul ca un sâmbur,/ gata de-a încolți prin anotimp,/un colț de suflet cald și pur…/dar cer surâs unduitor, în schimb.” Și ultima strofă: „Vă las puterea sufletească,/de-a duce mai departe vis …/și gândul bun să nu lipsească, asemeni verdelui din paradis!” (22 noiembrie 2022, Tg. Jiu)

Profesorul Ion Elena „onorat că poate participa astăzi la o sărbătoare a culturii prin poezie” într-un spațiu educațional de care-l leagă foarte multe amintiri la fel ca și de autorul volumului de poezie, care ne dăruiește această carte pentru a face „terapie prin vers”. „Pentru mine este o forță tainic tămăduitoare”, a încheiat domnul profesor, referirea la această carte. Referitor la Dumitru Bunoiu, acesta a rămas „profilul Profesorului ideal, cel care întemeiază școli și le fixează viitor, formează personalități, foarte dedicat profesional, un om orientat spre cultură, educației prin cultură, înființând acea Fundație «General Gheorghe Magheru», Revista «Cuget Liber», a fost ca o flacără vie în spațiul cultural din Gorj”. În încheiere a făcut și o mărturisire: „Mă mir că participăm la o lansare de carte în spațiul școlii. Nu-mi mai amintesc de când am mai participat la astfel de evenimente în spațiul școlii în care elevii să se întâlnească cu creatorii de literatură. Iar literatura este acea sevă care hrănește gândul și-l înaripează. Cel care nu visează și nu inovează, nu trece”. Cu acest prilej, la intrarea în sala „Titu Rădoi”, a fost organizată o expoziția de pictură intitulată „Culorile adolescenței” – picturi realizate de elevi și profesori de la acest colegiu, care, în programa școlară, nu au prinsă nicio oră de desen, nici plastic și nici tehnic. La acest eveniment cultural, din partea Asociație Naționale Cultul Eroilor „Regina Maria” – Filiala Județului Gorj „Tudor Vladimirescu” au fost prezenți: prof. dr. Ion Mocioi, col. (rtr.) și jurnalist Gheorghe Bușe, prof. Grigore Haidău și prof. Ion Pința, care-i urează domnului Doru V. Fometescu, viață lungă, putere de muncă și inspirație la creație.

Gigi Bușe