PNL și USR au respins legea care permite finalizarea construcției hidrocentralelor! ,,Lamentabil, Popescule!”

Grupul parlamentar al PSD a redepus proiectul de lege privind scoaterea din regimul ariilor naturale protejate a hidrocentralelor începute înainte de 2007, după ce proiectul iniţial a picat la Curtea Constituţională.

Proiectul de lege permite continuarea lucrărilor pentru investiţiile hidrotehnice începute înainte de 2007, anul aderării la UE şi în care s-au trasat ariile protejate. Numai că ieri, acesta a fost respins de PNL și USR. Președintele comisiei economice din Senat, Daniel Zamfir a anunțat pe Facebook: ,,Azi, (ieri, n.r.) la ordinul lui Popescu-OMV, Colegii de la PNL s-au asociat din nou cu cei de la USR și au respins legea privind continuarea lucrărilor la hidrocentralele începute și nefinalizate care s-au trezit în arii protejate din eroarea celor de la Ministerul Mediului încă din 2007. Sub pretextul că mâine Guvernul va emite o ordonanță de urgență care va debloca 10 obiective hidrotehnice, dar mai ales să nu treacă legea pentru că am inițiat-o noi, cei de la PSD, un om mic, dar legat pe viață de OMV, a găsit prilejul să se răzbune.

Lamentabil, Popescule!

Te-am rugat cu cerul și pământul, de un an, să dai OUG și n-ai făcut-o! Ai tras intenționat de timp să umfli buzunarele băieților deștepți!”, a mai scris senatorul.

M.C.H.