Pierderile CEO din ultimii ani pot scăpa compania de o nouă taxă impusă de Comisia Europeană

Comisia Europeană va impune tuturor companiilor din sectorul energiei din surse fosile de pe continent să plătească o taxă de solidaritate aplicată la profiturile excepționale obținute ca urmare a creșterii prețurilor, potrivit ultimului draft de regulament al Executivului european, consultat de Economica.net.

Complexul Energetic Oltenia înregistrează pierderi din 2018 și, astfel, poate scăpa de o nouă taxare, neîndeplinind criteriile europene, anul acesta fiind primul în care compania țintește un profit de 215, 87 milioane de lei. Contribuția de solidaritate a companiilor din sectorul de petrol și gaze, inclusiv rafinării, și a celor din sectorul cărbunelui se va aplica pentru firmele care, în anul fiscal 2022, au realizat un profit cu cel puțin 20% mai mare decât media profiturilor taxabile din ultimii trei ani, potrivit propunerii de regulament al Comisiei. Baza de calcul a mediei nu ar ține cont de pierderea dintr-un an sau mai mulți din cei trei, anteriori, rezultatul de atunci fiind trecut cu zero (nu se face calcul pe net profit/pierdere) din ce se înțelege din propunere. Contribuția de solidaritate care va trebui plătită de firmele aflate în situația de mai sus va fi de cel puțin 33% aplicată pe diferența dintre profitul din acest an și media profiturilor din cei trei ani precedenți. Această taxă va fi percepută o singură dată, doar acum, pentru profiturile realizate în anul 2022, potrivit proiectului de regulament al Comisiei.

M.C.H.