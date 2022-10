Performantă de cinci stele! Spectacol oferit de elevii Liceului de Arte din Târgu-Jiu, pentru partenerii străini din proiectul Erasmus +

După un workshop în cadrul Proiectului Erasmus + „LEarning how to InTegrate Music in schOol Through International Ventures LE.IT.M.O.T.I.V” organizat, cu o zi în urmă, la Muzeul Național „Constantin Brâncuși”, participanții străini veniți la Târgu-Jiu au avut parte de un spectacol deosebit.

Pe scena Teatrului Dramatic ,,Elvira Godeanu” au urcat elevi reprezentativi ai liceului care au făcut o demonstrație de talent.

S-a interpretat teatru, s-a cântat la mai multe instrumente dar și canto, artiștii liceului demonstrând încă o dată în fața publicului că sunt foarte valoroși.

Spectacolul s-a intitulat ,,Prietenia dintre țări” și a fost deschis de directorul unității de învățământ, Daria Haidău.

În sala s-au aflat elevi din Turcia, Portugalia și Finlanda.

Finalizarea proiectului va avea loc în Turcia. Publicul a fost extrem de entuziasmat la finalul spectacolului, oferind lungi aplauze artiștilor care au urcat pe scenă dar și dascălilor care au grijă că prestația lor sa fie apropiată de perfecțiune.

A.STOICA